Lugano nuovo paradiso per le criptovalute

Con l’obiettivo di diventare la capitale europea di Bitcoin, Lugano, in Svizzera, ha stretto una partnership con l’emittente di criptovalute stablecoin Tether. L’intento è quello di stabilire Bitcoin, Tether e il token LVGA Points di Lugano come moneta a corso legale essenzialmente nella città.

Secondo il sindaco di Lugano Michele Foletti, l’ultima partnership con Tether aiuterà la città a scalare ulteriormente i suoi sforzi e lo sviluppo fintech. Foletti menziona poi come la città di Lugano è attivamente coinvolta nella tecnologia cripto e blockchain già dagli ultimi anni, incluso il suo lavoro sui token di pagamento cittadini LVGA Points, token non fungibili e altri sviluppi blockchain.

Lugano sta investendo nel suo futuro. Negli ultimi anni abbiamo già implementato soluzioni basate su blockchain. Tra queste, l’app MyLugano e il suo token di pagamento LVGA Points, il franco digitale Lugano e l’infrastruttura blockchain 3Achain.

La mossa va ben oltre le azioni di una serie di altre località svizzere che da tempo accettano le criptovalute per i pagamenti delle tasse.

Il “progetto criptovalute”

In qualche modo simile a El Salvador, Lugano, oltre a consentire le criptovalute per le tasse, punta a fare in modo che tutte le sue attività utilizzino senza problemi le criptovalute per le transazioni quotidiane (in El Salvador, solo bitcoin si qualifica).

Come parte della partnership, Tether creerà anche un fondo multimilionario per aiutare a finanziare startup basate su blockchain e servizi blockchain nella regione. Inoltre, Tether contribuirà con la sua esperienza e supporto alla città di Lugano. Fornirà formazione al settore attraverso collaborazioni con università e istituti di ricerca locali.

All’evento “Plan B” di giovedì scorso, ospitato dal sindaco di Lugano, Michele Foletti, la mossa è stata descritta come una legalizzazione “de facto”, poiché il franco svizzero rimarrà sicuramente l’attuale corso legale a Lugano e nel resto della Svizzera.

Al Plan B sono stati anche annunciati i piani per il Bitcoin World Forum che si terrà a Lugano dal 26 al 28 ottobre.