Linux 5.17 RC7: ultima build di testing prima della versione stabile

Il “dittatore benevolo” Linus Torvalds ha reso noto alla community di utenti, per mezzo della mailing-list ufficiale dedicata agli sviluppatori del progetto, il rilascio della nuova build di testing del kernel, ovvero la settimana release candidate di Linux 5.17. È passata poco più di una settimana dall’ultimo update del ramo di sviluppo ed i lavori per la prossima milestone sembrano procedere a pieno regime anche se con qualche piccolo ritardo a causa di un paio di imprevisti, riguardanti delle problematiche nel codice, emersi febbraio. Ma malgrado i bug molto ostici tale rilascio rientra nella tabella di marcia adottata dal team dei developer, che ha l’obbiettivo di garantire ai tester del codice una nuova versione a cadenza regolare.

Nelle release note di Linux 5.17 RC7 Linus Torvalds dichiara:

“In questa build è presente il solito numero di piccole correzioni, come ad esempio le patch riguardanti il file system BTRFS che spiccano come quantità anche in questa release. Tuttavia in tale RC non ci sono grossi cambiamenti ed il nuovo codice inserito è di piccola entità. Si tratta per lo più di elementi riguardanti la parte di networking, tipo qualche nuovo driver, ed alcuni update delle architetture hardware supportate, principalmente devicetree ed alcuni fix per kvm, RISC-V e s390.”

Dunque anche in questa build di testing non si riscontrano novità sostanziali o nuove feature. Questo perché la code merge window per le nuove funzionalità è terminata già da tempo ed inoltre la versione stabile di Linux 5.17 è attesa per le prossime settimane dunque il team di coder si sta focalizzando sulla pulizia del codice, sulla risoluzione degli ultimi bugfix oltre che sull’implementazione di patch di vario genere in modo tale da migliorare la stabilità generale del kernel.

Con il rilascio di Linux 5.17 dovrebbe aprirsi a breve la nuova finestra di merge delle nuove funzionalità da introdurre in Linux 5.18, come ad esempio il tanto atteso supporto al Process Adaptive autoNUMA per CPU AMD.