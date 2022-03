Il conflitto Russia-Ucraina ha messo le criptovalute sotto i riflettori

Dibattito criptovalute: possono essere un modo per i russi che sono negli elenchi delle sanzioni di eludere le restrizioni?

Figure chiave e istituzioni finanziarie russe inserite in un elenco di sanzioni statunitensi. L’elenco vieta di fatto alle aziende di fare affari con loro. Nel frattempo, gli Stati Uniti, gli alleati europei e il Canada hanno rimosso le principali banche russe da un sistema di messaggistica interbancario chiamato SWIFT, che ostacola il loro accesso ai mercati finanziari globali.

Le sanzioni hanno fatto precipitare il rublo russo.

Ciò ha portato a un dibattito sul fatto che le criptovalute, in particolare il Bitcoin, possano essere un modo per coloro che sono negli elenchi delle sanzioni di eludere le restrizioni.

Questo perché Bitcoin e altre valute digitali sono spesso decentralizzate, il che significa che non sono emesse o controllate da un’entità centrale come una banca centrale. Quando la crittografia viene inviata ad altri utenti, non passa attraverso il percorso tradizionale dell’impianto idraulico finanziario.

Ma ci sono una serie di sfide.

Criptovalute: ecco le sfide

Innanzitutto, blockchain, la tecnologia alla base del Bitcoin, è un registro pubblico delle attività. È quindi possibile seguire abbastanza facilmente i movimenti di fondi da un conto all’altro. Questo non lo rende un buon strumento per evitare sanzioni.

Il più grande malinteso sulle criptovalute rimane che non sono rintracciabili e vengono utilizzate principalmente per scopi nefasti, il che non potrebbe essere più lontano dalla verità.

ha detto alla CNBC Vijay Ayyar, vicepresidente dello sviluppo aziendale e internazionale presso l’exchange di criptovalute Luno.

Nel frattempo, non c’è abbastanza liquidità per gli oligarchi e le aziende russe per spostare i loro soldi.

La liquidità nelle criptovalute è ancora una frazione del mercato valutario globale, e quindi è difficile spostare grandi quantità di denaro utilizzando le criptovalute.

ha affermato Ayyar.

Anche gli scambi di criptovaluta saranno in allerta.

Gli scambi che operano con processi e codici di condotta solidi saranno senza dubbio doppiamente attenti in questo momento ai fondi che hanno origini nefaste

ha detto alla CNBC Charles Hayter, CEO della società di dati CryptoCompare.

Giovedì, Brian Armstrong, CEO dell’exchange di criptovalute e del portafoglio Coinbase, ha confermato molti di questi punti in un thread. Ha detto che ogni azienda statunitense deve seguire la legge.

Non importa se la tua azienda gestisce dollari, criptovalute, oro, immobili o anche asset non finanziari. Le leggi sulle sanzioni si applicano a tutti i cittadini e le imprese statunitensi

ha affermato Armstrong.

Quindi sarebbe un errore pensare che le aziende crittografiche come Coinbase non seguiranno la legge. Certo che lo faremo. Questo è il motivo per cui esaminiamo le persone che si iscrivono ai nostri servizi rispetto alle watchlist globali e blocchiamo le transazioni da indirizzi IP che potrebbero appartenere a persone o entità sanzionate, proprio come qualsiasi altra attività di servizi finanziari regolamentata.

Rublo e Bicoin

Tuttavia, c’è stato un picco nel volume delle transazioni dal rublo al Bitcoin e al Tether, una cosiddetta stablecoin legata al dollaro USA, dall’attacco della Russia all’Ucraina, secondo CryptoCompare.

Hayter ha affermato che questa è una “fuga verso il dollaro con ogni mezzo possibile in cui le criptovalute non sono che un’altra strada per preservare la ricchezza”, poiché il rublo è precipitato.

Armstrong di Coinbase ha affermato che “alcuni russi ordinari stanno usando le criptovalute come un’ancora di salvezza ora che la loro valuta è crollata”.

All’inizio di questa settimana, i legislatori, tra cui la senatrice Elizabeth Warren, hanno esortato il Dipartimento del Tesoro a garantire che le società di criptovalute siano conformi alle sanzioni contro la Russia. Il governo degli Stati Uniti afferma che è improbabile che la Russia possa eludere le sanzioni utilizzando le criptovalute.

La scala di cui lo stato russo avrebbe bisogno per aggirare con successo tutte le sanzioni finanziarie degli Stati Uniti e dei partner renderebbe quasi certamente la criptovaluta uno strumento primario inefficace per lo stato.

ha affermato Carol House, direttrice della sicurezza informatica per il Consiglio di sicurezza nazionale, durante un webinar.