Xiaomi Mesh System AX300: la soluzione Wi-Fi definitiva al minimo storico

Puoi dire basta alle zone buie lasciate dal modem principale e alla connessione lenta e instabile con lo Xiaomi Mesh System AX3000. Un dispositivo che ti consente di generare una rete Wi-Fi Mesh coprendo l’intera casa con la rete wireless ad un prezzo estremamente accessibile, che oggi segna il minimo storico su Amazon a soli 64 euro.

Router Xiaomi Mesh System AX3000: caratteristiche tecniche

Nella sostanza, Xiaomi Mesh System AX3000 è un router dal formato estremamente compatto ed elegante che può essere collocato praticamente ovunque. Nella parte posteriore, infatti, sono presenti ben 4 porte RJ45 di cui una WAN e tre Gigabit LAN che consentono di connettere i dispositivi via cavo. In questo modo potrai ottenere la massima stabilità e velocità della rete. Per la parte senza fili, invece, il router sfrutta il nuovo standard Wi-Fi 6 ed un sistema a due bande che forniscono una velocità fino a 3000Mbps. Dal punto di vista prestazionale, considerato il prezzo, si tratta di un prodotto a dir poco eccellente.

Il router è anche dotato di una generosa memoria che consente di connettere fino a ben 254 dispositivi contemporaneamente. Non manca il supporto alla tecnologia OFDMA che prioritizza in maniera intelligente la rete così da offrire le massime prestazioni ad ogni dispositivo in base alla singola richiesta. L’installazione è estremamente semplice. Il router arriva preconfigurato in modo da essere pronto all’utilizzo appena fuori dalla scatola. Naturalmente, il sistema può essere espanso con ulteriori satelliti in qualsiasi momento, per allargare ulteriormente l’area di copertura del Wi-Fi. Il tutto può essere gestito direttamente da un’unica applicazione, Xiaomi Home, che ti darà l’accesso a tutte le impostazioni di rete. Una delle piattaforme più semplici e immediate per lavorare, giocare o intrattenersi senza buffering o problemi relativi alla connessione.

Grazie ad uno sconto del 20%, il router Xiaomi Mesh System AX3000 è disponibile su Amazon a soli 63,99 euro, il prezzo più basso finora mai registrato.