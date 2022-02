Twitter sta per introdurre il pulsante “Non mi piace”, ma solo in alcuni paesi: ecco dove

Twitter ha pensato di aggiungere una funzione di downvote per anni, ma ora la società sembra finalmente prendere sul serio.

Giovedì, Twitter ha affermato che inserirà finalmente un nuovo pulsante che esprime un voto negativo, dopo aver testato la funzione in un numero limitato di paesi. Twitter ha originariamente lanciato la funzione nel luglio 2021, dopo aver anticipato qualcosa di simile per anni prima.

Il pulsante ha diverse limitazioni. Innanzitutto, è disponibile solo sulle risposte, non sui post. In secondo luogo, i conteggi dei voti negativi non sono pubblici, anche se Twitter afferma che “ci aiuterà a informarci sui contenuti che le persone vogliono vedere“.

Questa nuova funzione potrebbe rivoluzionare la piattaforma social

Infine, il pulsante di downvote arriverà prima sulla versione desktop di Twitter, anche se la società afferma che inizierà a essere implementato “presto” su iOS e Android.

La società ha anche condiviso alcune informazioni raccolte durante l’esecuzione del test. Secondo questi ultimi, la maggior parte degli utenti ha utilizzato la funzione di downvoting per contrassegnare i contenuti che non desideravano vedere e lo ha fatto principalmente quando hanno percepito il contenuto come: offensivo, non pertinente o in entrambi i casi.

Secondo Twitter, le persone che hanno testato la funzione di downvoting hanno scoperto che ha migliorato la qualità delle conversazioni su Twitter. Anche se questo non significa necessariamente che la società renderà permanente la funzione, lo rende più probabile, soprattutto se se la cava bene nel test globale.

Fonte: mashable