Tutte le novità dell’update Sun Valley 2 di Windows 11

Microsoft ha in programma il rilascio di un major update per Windows 11. Tale aggiornamento è denominato come “Sun Valley 2” e secondo vari rumor dovrebbe introdurre diverse novità di rilievo sfruttando il sistema dei Windows Feature Experience Packs, una nuova forma di aggiornamenti realizzata dall’azienda statunitense per distribuire ed abilitare nuove funzionalità all’interno di Windows.

L’upgrade dovrebbe portare con se varie innovazioni come ad esempio una nuova interfaccia per il Task Manager, basata sui dettami della Fluent UI, più uniforme agli stilemi grafici di Windows 11. Al contrario dell’attuale configurazione la nuova applicazione dovrebbe sfruttare un sistema di sidebar o degli hamburger menu per mostrare o nascondere i processi attivi e le varie opzioni.

Tale approccio renderebbe il Task Manager più accessibile per i device dotati di display touchscreen. Sono infatti diversi anni che Microsoft sta tentando di rendere l’interfaccia di Windows più accessibile e semplice per gli utenti in possesso di dispositivi touch e questo è l’ennesimo passo in tale senso.

Sono previste novità pure per il menu di sistema, che dovrebbe acquisire la possibilità di posizionare più applicazioni nella sezione “Articoli Raccomandati”, ampliando quindi il ventaglio di software reperibili con un singolo click dell’utente . Gli sviluppatori dell’azienda americana dovrebbero rilasciare anche nuove voci di narrazione più naturali per la funzione di text to speech integrata in Windows. Inoltre è previsto l’arrivo dei nuovi media control e hardware indicator basati sul flyout design, che contribuirà a rendere l’aspetto di tali menu più integrato con il resto dell’ambiente grafico.

Malgrado le indiscrezioni siano parecchie Microsoft non ha ancora dichiarato una data ufficiale per la distribuzione del nuovo aggiornamento Sun Valley 2 per Windows 11. Probabilmente si dovrà attendere marzo o aprile per avere notizie ufficiali. In ogni caso non è da escludere che tali novità possano essere distribuite in modo scaglionato nel ramo stabile del sistema, evitando quindi il rilascio di un vero e proprio major upgrade.