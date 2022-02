Rivelato per sbaglio un video che mostra la nuova GPU Intel Alchemist: ecco tutti i dettagli

È emerso un breve video di quella che sembra essere una scheda grafica Intel Arc Alchemist a doppio slot e doppia ventola. Questo video leak aggiunge molte domande alla lista, e la società non ha ancora risposto in un tweet ufficiale in merito alla questione.

Nel breve video clip la scena inizia con la scheda grafica Intel messa all’interno in una confezione generica. Successivamente, una mano raccoglie la scheda dalla sezione che si estende oltre il PCB. Quindi possiamo vedere il lato ventola, il lato PCB e la staffa per alcuni istanti mentre la mano ruota il prototipo.

Sfortunatamente, il video di Ayxerious è di qualità relativamente scarsa, anche per Twitter. Il file video era solo 640 x 352 pixel, e quindi non adatto per analizzare i piccoli dettagli presenti sulla scheda.

Alcuni rumors sulle prestazioni e caratteristiche

Tra i rumors , si parlava di una tripla DisplayPort e un singolo connettore HDMI. È stato evidente dalle immagini di questa scheda che il PCB sembra supportare qualsiasi tipo di connettore di alimentazione: sia quello a 6 pin che a 8 pin (per un massimo di 300 W).

Ppotremmo fare valutazioni più sicure con un’immagine più precisa. Sembra che ci saranno otto chip di memoria GDDR6, presumibilmente con un’interfaccia a 256 bit. Inoltre, ci sono prove della presenza di almeno 10 fasi VRM. Questa è senza dubbio una delle GPU Arc Alchemist più significative e potrebbe anche essere il modello 512EU di fascia alta, che presumibilmente sfida la scheda desktop Nvidia GeForce RTX 3070 Ti in termini di prestazioni.

C’è molta eccitazione sul fatto che Intel si possa unire al mercato delle schede grafiche per PC. Intel è tutt’altro che un neofita nelle GPU, considerando la sua lunga storia con le sue iGPU, e ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Ma ha ancora molto da dimostrare nel supporto hardware e software. Recenti benchmarking hanno fornito alcune garanzie per quanto riguarda le prestazioni, ma è ancora una sorta di prototipo, con prestazioni e caratteristiche che non possiamo dare per scontate.

