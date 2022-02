Logitech MX Keys Mini: la miglior tastiera professionale, ora portatile

Smettila di usare tastiere diverse per ogni dispositivo su cui lavori grazie alla Logitech MX Keys Mini, un’unica tastiera capace di connettersi a tutti i tuoi dispositivi e contemporaneamente. Si tratta della versione compatta della più nota MX Key, che oggi raggiunge oggi il minimo storico a soli 70 euro su Amazon.

Logitech MX Keys Mini: caratteristiche tecniche

A caratterizzare la tastiera, infatti, è proprio la connessione Bluetooth multipoint che consente di collegare contemporaneamente 3 dispositivi. In questo modo ottimizzerai il flusso di lavoro con la possibilità di switchare rapidamente tra un dispositivo all’altro tramite tasti funzione dedicati. Ottima la legenda che riporta i simboli dei tre principali sistemi operativi desktop: Windows, Mac OS e Linux. Questo consente di lavorare agevolmente su tutti e tre i sistemi senza la necessità di adattarsi al diverso layout. Layout che la tastiera offre comunque completo e, soprattutto, in italiano. Dal punto di vista della funzionalità è senza dubbio una tastiera che incontra pochi, se non nessuno, rivali sul mercato.

Trattandosi di un prodotto professionale, però, Logitech non ha tralasciato il confort per le lunghe sessioni di utilizzo. Il profilo dei tasti è ribassato con una superficie concava per garantire una digitazione agevole e veloce. Non manca la retroilluminazione, in questo caso intelligente. Integra un sensore di prossimità che attiva la retroilluminazione quando si avvinano le dita ai tasti. A questo, si affianca un sensore di luminosità che regola l’intensità della retroilluminazione in base alla luce ambientale. Abbinata, poi, ad un mouse MX Anywhere 3 avrai accesso a funzionalità avanzate. Un esempio è la possibilità di trasferire i file da un iMac ad un MacBook con un semplice trascinamento.

Grazie ad uno sconto del 39%, la Logitech MX Keys Mini è disponibile su Amazon a soli 69,99 euro per un risparmio di ben 45 euro, prezzo più basso mai registrato finora.