La beta di Chrome 99 è arrivata: ecco tutte le novità

Chrome beta è disponibile per piattaforme desktop e in versione mobile per device Android e viene presentata quale edizione speciale del browser Google. Gli utenti iscritti al canale beta di Chrome hanno la possibilità di provare in anteprima, grazie ad aggiornamenti settimanali, alcune funzionalità le quali saranno integrate entro qualche settimana nelle versioni stabili del programma di navigazione.

Uno degli obiettivi è anche quello di poter individuare problemi e bug in grado di rendere instabile e meno affidabile l’esperienza d’uso dei navigatori. Le versioni beta di Google Chrome sono disponibile per gli utenti Windows, macOS e Linux, oltre che Android. Le persone che possono prendere in considerazione tali release sono sia gli utenti ordinari che quelli più esperti.

I primi hanno a disposizione in anteprima caratteristiche le quali saranno implementate solo in successive edizioni, lasciando spazio alla curiosità e all’interesse. I più esperti possono invece rendersi conto di eventuali problematiche tali da limitare la stabilità del browser e che dovranno quindi essere risolte. La versione beta di Chrome 99 propone alcune interessanti novità da prendere in esame.

Gestione dei download

La gestione dei download è un primo aspetto che Google sta cercando di rendere più semplice e immediato. L’idea è rendere disponibile un pulsante dedicato allo scaricamento di contenuti, sempre visibile nella barra degli indirizzi, sinora nascosto nel menu overflow e quindi non accessibile con immediatezza.

Manifest V3

Google ha intenzione di aggiornare la politica con la quale limitare contenuti specifici, come ad esempio gli annunci pubblicitari. In tale prospettiva non è più consentito a nuove estensioni di ricorrere a Manifest V2, ma solo all’edizione V3 del framework di sviluppo dei componenti aggiuntivi stessi. Tra le funzionalità dello strumento vi è proprio quella di gestire lo scambio dati fra Google Chrome e i siti web visitati.

Scrittura a mano libera

Il rilascio di una API per il riconoscimento della scrittura a mano libera costituisce un aspetto di ulteriore aggiornamento. Questa soluzione renderà più semplice lo sviluppo di componenti aggiuntivi rivolti alla creazione di note e disegni, senza dover utilizzare strumenti di terze parti.