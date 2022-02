iPad: nuova app “calcolatrice” di Google, quella proprietaria di Apple arriverà in futuro

Da quando l’iPad è stato lanciato nel 2010, molti utenti si sono sempre il perchè della mancanza di una app calcolatrice. Sul tablet è infatti presente qualsiasi app di base per installata anche su iPhone: Note, Safari, File, Posta, Messaggi, Azioni, persino Orologio, ma se vogliamo compiere qualche operazione aritmetica, dobbiamo passare a un’app di terze parti.

Ce ne sono di valide nell’App Store, ma pochi hanno quello che stiamo cercando: un’interfaccia semplice che si carica istantaneamente e non ha funzionalità inutili. Proprio come l’app per iPhone che avrebbe dovuto essere trasferita sull’iPad dieci anni fa. Per fortuna, Google ha trovato la soluzione: ha creato un’eccellente calcolatrice per ChromeOS che funziona con qualsiasi browser. Puoi trovarlo a questo indirizzo web e salvare questo collegamento nella schermata iniziale toccando il pulsante Condividi. Oppure puoi semplicemente aggiungerlo ai segnalibri in Safari o Chrome.

Questa nuova app web funziona anche offline grazie a Google

Certo, questa calcolatrice è realizzata da Google, quindi non ha il linguaggio di progettazione di Apple, ma è comunque ottima da utilizzare e ha molte funzioni intuitive ed utili. E poiché si tratta di un’app web progressiva, è completamente funzionante offline purché sia ​​già caricata nel browser. Quindi puoi usarlo come faresti con un’app nativa.

Forse Apple rilascerà finalmente un’app calcolatrice per iPad in iOS 16, ma dopo 12 anni di attesa molti fan hanno già perso interesse e le speranze. Fino ad allora, quella di Google resterà l’app più utilizzata su iPad.

Infine, parlando dei nuovi rumors che vedono come protagonista il nuovo iPad, fonti affidabili come Mac Otakara hanno riferito che avrà caratteristiche simili al nuovo iPad mini, tra cui un chip A15 Bionic, una fotocamera frontale Ultra Wide da 12 megapixel con supporto Center Stage, supporto 5G e Quad-LED True Tone veloce.

Fonte: macworld