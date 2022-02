Instagram sperimenta la funzione “Take a Break” per far riflettere su come utlizzare l’app

Instagram ha annunciato una nuova campagna chiamata “Take a Break” in vari paesi, tra cui l’India. “Take a Break” avviserà gli utenti che sono su Instagram di fare periodicamente delle pause dalla piattaforma e concentrarsi su altre cose. La piattaforma avviserà inoltre gli utenti della nuova feature tramite una notifica.

La piattaforma ha anche aggiunto che agli utenti “verranno anche mostrati suggerimenti supportati da esperti per aiutarli a riflettere sul modo di interagire con l’app“. Gli utenti, tuttavia, avranno il controllo se desiderano mantenere queste notifiche attive.

“Il benessere dei giovani è importante per noi e ci concentriamo sul garantire che il tempo trascorso su Instagram sia intenzionale e che le persone si sentano bene“, ha affermato Natasha Jog, responsabile delle politiche pubbliche, Instagram, Facebook India.

Una funzione che potrebbe arrivare presto anche in Europa

“In questo contesto, abbiamo lanciato ‘Take a Break’, per migliorare significativamente l’esperienza su Instagram di giovani, genitori e tutori. Il nostro obiettivo è continuare il nostro lavoro per creare un ambiente sicuro e di supporto su Instagram, in modo che i giovani possano usarlo per esplorare i propri interessi e trovare una comunità a cui appartenere“, aggiunge.

Instagram collabora con “We The Young” per portare la funzione in India attraverso una campagna chiamata “Break Zaroori hai“. La campagna durerà un mese e metterà in evidenza le situazioni in cui i giovani potrebbero utilizzare questa funzione.

“We The Young” lavorerà con creators, esperti di salute mentale e altre parti interessate per produrre contenuti multilingue che sottolineino la necessità di prendere decisioni informate sul tempo trascorso sulla piattaforma e informino gli utenti sui modi per incorporare il “Take A Break ” caratteristica con la loro routine sui social media, ha affermato Instagram in una nota stampa.

Take a Break sarà immediatamente disponibile su iOS e verrà distribuito su Android tra poche settimane.

Fonte: indianexpress