Google sta per rinnovare il logo dopo 8 anni: prevista anche l’eliminazione dei cookies

Il browser Google Chrome è stato rilasciato per la prima volta nel 2008. Il design dell’icona è un cerchio blu circondato da tre forme a girandola. Queste tre forme sono di colore verde, giallo e rosso e dal suo debutto nel 2008 il design è praticamente rimasto lo stesso con piccole modifiche.

Tuttavia, dal 2014, non sono state apportate modifiche al logo di Chrome. Il designer dell’interazione di Google, Elvin Hu, ha condiviso il nuovo design dell’icona su Twitter. “Come alcuni di voi avranno notato, c’è una nuova icona nell’aggiornamento di Chrome Canary di oggi. Sì! Per la prima volta in 8 anni, abbiamo aggiornato l’icona di Chrome. La nuova icona inizierà a comparire presto sul tuo dispositivo“, ha affermato.

Secondo i rapporti, le nuove icone non avranno ombre e le proporzioni saranno diverse. Tuttavia, non sembra esattamente la stessa su tutte le piattaforme.

La versione Windows avrà un aspetto più sfumato per adattarsi alla nuova interfaccia Fluent di Microsoft. Tuttavia, la versione di Chrome OS riceverà una versione completamente in tinta unita per abbinare altre icone di sistema. Sui Mac, le icone avranno un’ombra all’interno del quadrato bianco.

Il browser Google Chrome vuole bloccare i cookie di terze parti

Google ha dichiarato in un post sul blog il 3 marzo dello scorso anno che a partire dal 2022, il suo browser Chrome eliminerà gradualmente la tecnologia dei cookie di terze parti, una mossa che rimodellerà il mercato della pubblicità digitale.

Attualmente sta affrontando una nuova denuncia da parte di Axel Springer, il più grande editore e inserzionista tedesco, affinché l’Unione Europea intervenga nei piani del gigante della ricerca di vietare i cookie. L’editore, l’inserzionista e il gruppo dei media avevano sostenuto con il capo della concorrenza dell’UE, Margrethe Vestager, che Google stava violando la legge dell’UE bloccando gradualmente i cookie di terze parti nel suo browser Chrome. Nel frattempo, hanno presentato un reclamo di 108 pagine ad altri organismi del settore come l’Associazione federale tedesca degli editori digitali.

Fonte: gizchina