ASUS Chromebook ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon: leggerissimo e reattivo grazie a Intel

Il nuovo ASUS Chromebook con display HD da 11,6 pollici è in promo su Amazon ad un prezzo ECCEZIONALE, al momento lo si può acquistare con uno sconto di 100 euro già applicato.

L’ASUS Chromebook CX1100CNA-AS42 è progettato per durare fino a 12 ore con una singola carica, così puoi lavorare o giocare tutto il giorno. Possiede inoltre una ricca libreria di app, giochi, film, TV, libri a cui potrai accedere nel Google Play Store.

E’ inoltre molto sottile e leggero, ottimo per aumentare la produttività e divertirti nei momenti di svago grazie al supporto per i giochi. Questo Chromebook possiede inoltre un processore Intel dual-core che permette una la durata estesa fino a 12 ore. Il design con cornice sottile e le prestazioni veloci, lo rendono perfetto per gli studenti, ma è l’ideale per chiunque sia in movimento.

Possiede infine una connessione tipo WiFi 5 dual-band (802.11ac), ecco invece le altre specifiche tecniche:

Processore: Processore Intel Celeron N3350; Display: Display NanoEdge HD 1366×768 da 11,6 pollici; Memoria: 4 GB di RAM; Memoria: eMMC da 32 GB; Tipo wireless: ‎Bluetooth; Tastiera e touchpad: Tastiera Chiclet; Fotocamera: fotocamera HD 720p; Audio: altoparlante integrato; Batteria: 38 WHrs, 2S1P, agli ioni di litio a 2 celle; Sistema operativo: Chrome OS;

Lo puoi trovare in offerta su Amazon con uno sconto di 100 euro in questo momento.