Apple: evento dell’8 marzo, ecco cosa sarà presentato

Sia ben chiaro, non c’è ancora nulla di ufficiale, ma quando a fornire informazioni è Mark Gurman, giornalista di Bloomberg avvezzo al mondo Apple, solitamente al corrente sui movimento dell’azienda e altamente affidabile, le indiscrezioni non lasciano spazio a molti dubbi. Ecco, dunque, che la notizia relativa al fatto che l’azienda di Cupertino possa tenere un evento speciale il prossimo 8 marzo ha fatto immediatamente notizia (il gioco di parole è d’obbligo!).

Evento Apple dell’8 marzo: arrivano iPhone SE 3 e iPad Air 5

Nella sua consueta newsletter settimanale, Mark Gurman ha infatti dichiarato che Apple ha in programma un evento primaverile, che probabilmente questo si terrà l’8 marzo (sebbene la data non sia stata data per certa al 100%) e che in tale occasione saranno presentati al pubblico alcuni nuovi e invitanti prodotti, tra cui anche e soprattutto iPhone SE 3 e iPad Air 5, di cui si discute già da qualche tempo a questa parte e in merito ai quali circolano diverse indiscrezioni da settimane.

L’iPhone 3 SE, l’erede di iPhone SE 2020, sarà in grado di supportare le reti 5G. Rispetto al suo predecessore, avrà fotocamere migliori e il medesimo processore di iPhone 13, l’A15 Bionic. Per quel che concerne il design, non dovrebbero esserci gradi stravolgimenti rispetto alla generazione attuale.

Riguardo iPad Air 5, anche questo dispositivo sarò dotato di processore A15 Bionic ed esteticamente dovrebbe presentare le medesime linee dei modelli già in commercio. Potrebbe poi essere dotato di una fotocamera anteriore ultra grandangolare da 12 MP e supporto alle reti di nuova generazione (per i modelli Cellular).

Dopo l’evento di marzo, molto probabilmente Apple presenterà ulteriori prodotti in occasione della WWDC 2022, durante la quale saranno altresì presentate le nuove versioni dei sistemi operativi dell’azienda.

Fonte: Bloomberg