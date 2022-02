Le 10 principali tendenze dei Big Data per il 2022

Nel mondo di oggi, viviamo in un’era di un nuovo mondo digitale in cui l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico hanno rimodellato le aziende e la società.

Potresti non essere sorpreso dal fatto che i big data abbiano assunto la prospettiva di vedere attraverso le nuove tendenze del mercato e prendere decisioni importanti per il business. Infatti, con la crescita dei dati, le aziende stanno ora cercando di adottare nuovi metodi per ottimizzare i dati su scala più ampia. Anche i big data hanno svolto un ruolo cruciale durante la pandemia di COVID-19 e hanno sollevato molti settori come l’assistenza sanitaria, l’e-commerce, ecc.

Si prevede che il mercato dei big data aumenterà fino a 200 miliardi di dollari entro il 2025. Quindi, diamo un’occhiata alle prime 10 tendenze dei big data per il 2022.

1. TinyML

TinyML è un tipo o una tecnica di ML alimentato con dispositivi piccoli e a bassa potenza come i microcontrollori.

La parte migliore di TinyML è che funziona a bassa latenza ai margini dei dispositivi. Dal momento che sono a basso consumo energetico, non consentono l’archiviazione di dati e questa è la parte migliore quando si tratta di problemi di sicurezza.

2. AutoML

Al giorno d’oggi è anche considerato come il ML moderno. AutoML viene utilizzato per ridurre l’interazione umana ed elaborare automaticamente tutte le attività per risolvere problemi della vita reale.

Da non dimenticare, sebbene AutoML non richieda l’interazione umana, ciò non significa che lo supererà completamente.

3. Data Fabric

Data Fabric è in tendenza da un po’ di tempo e continuerà a dominare nei prossimi tempi. È un’architettura e un gruppo di servizi dati in tutto l’ ambiente cloud. Consiste in tecnologie chiave di gestione dei dati che includono la pipeline dei dati, l’integrazione dei dati, la governance dei dati, ecc.

4. Migrazione cloud

Nel mondo della tecnologia di oggi, le aziende si stanno spostando verso la tecnologia cloud. Tuttavia, la stessa è di tendenza da un po’ di tempo e questo è il prossimo futuro della tecnologia. Passare al cloud ha diversi vantaggi e non solo le aziende, ma anche “noi” come individuo ci affidiamo totalmente alla tecnologia cloud.

La migrazione al cloud è molto utile in termini di prestazioni poiché migliora le prestazioni, la velocità e la scalabilità di qualsiasi operazione, soprattutto durante il traffico intenso.

5. Regolamento dei dati

Da quando le industrie hanno iniziato a modificare i propri modelli di lavoro ea misurare le decisioni aziendali, ora è facile per loro gestire le proprie operazioni. Tuttavia, i big data devono ancora avere un impatto maggiore sul settore legale. In effetti, alcuni hanno iniziato ad adottare strutture di big data, ma la strada da percorrere è lunga. Ciò comporta molte responsabilità nel trasmettere dati su una scala così ampia e alcuni settori specifici.

6. IoT

L’IoT ha svolto un ruolo importante negli ultimi anni e il pronostico è che svolgerà un ruolo più interessante nel prossimo futuro. Oggi tecnologie e architetture di dati avanzate stanno aggiungendo valore all’IoT con l’aiuto del monitoraggio e della raccolta di dati in diverse forme.

La credenza è che l’IoT dovrebbe ora giocare su scala più ampia per archiviare ed elaborare dati in tempo reale, risolvere problemi insoliti come gestione del traffico, produzione, assistenza sanitaria, ecc.

7. PNL

L’elaborazione del linguaggio naturale è un tipo di intelligenza artificiale che aiuta a valutare gli input di testo o vocali forniti dagli esseri umani. La PNL utilizza un metodo di metodologie per estrarre la vaghezza nel discorso e dargli un tocco naturale. Il tuo esempio migliore può essere Siri o Google Assistant di Apple, in cui parli con l’IA e ti fornisce le informazioni utili secondo le tue necessità.

8. Qualità dei dati

La qualità dei dati è una delle preoccupazioni più ricercate per le aziende verso la fine del 2021. Ad oggi, le aziende non si sono concentrate sulla qualità dei dati provenienti da vari strumenti di mining, il che ha comportato una cattiva gestione dei dati. È qui che è necessaria la filtrazione per raggiungere traguardi reali.

9. Sicurezza informatica

Con l’ascesa della pandemia (COVID-19), in cui il mondo è stato costretto a chiudere e le aziende sono rimaste con nientemeno che WFH, le cose hanno iniziato a cambiare. Anche dopo così tanti mesi e anni, le persone si stanno concentrando sul lavoro a distanza. Tutto ha pro e contro a modo suo. Ciò comporta anche molte sfide che includono attacchi informatici. Pertanto, la sicurezza informatica, è e sarà una delle principali tendenze per il 2022 nei big data e nell’analisi.

10. Analisi predittiva

Aiuta a identificare eventuali tendenze e previsioni future con l’aiuto di determinati set di strumenti statistici. L’analisi predittiva analizza un modello in modo significativo e viene utilizzato per le previsioni meteorologiche. Tuttavia, le sue capacità e le sue tecniche non si limitano a questo, infatti, può essere utilizzato per ordinare qualsiasi dato e, in base allo schema, analizzare le statistiche.

Conclusione

Non è così difficile capire come il mondo si stia spostando verso un mondo digitale, circondato da una tecnologia avanzata. Pertanto, l’implementazione delle tendenze dei big data per la tua azienda può essere e sarà sicuramente un fascino. L’unica cosa qui è che devi capire il tuo scopo di applicarli nella tua attività.