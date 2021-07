transher.sh: file sharing direttamente da riga di comando

Siamo tutti a conoscenza di servizi come WeTransfer o il “fu” Megaupload, che permettono agli utenti di caricare su un server file di dimensioni anche consistenti, per poterli poi condividere per ogni necessità. Questo tipo di esigenza è poco trascurabile oggigiorno, soprattutto se pensiamo alle limitazioni sulle dimensioni degli allegati che possiamo inserire all’interno di una mail.

Se stiamo utilizzando un web server, magari da riga di comando e senza interfaccia grafica, servizi come quelli summenzionati possono però risultare limitanti: come facciamo, senza un browser, a caricare un file su un form di un browser? Per ovviare a questo problema, esiste transfer.sh.

Che cos’è transfer.sh?

transfer.sh è un servizio di file sharing, pensato proprio per essere utilizzato tramite riga di comando, proprio per venire incontro a chi non può “permettersi” un’interfaccia grafica.

Per usare questo servizio, è sufficiente sfruttare le API esposte tramite tool come cURL:

curl --upload-file mio_file.txt https://transfer.sh/mio_file.txt

Il risultato del comando precedente consisterà in un link pronto per essere condiviso. I link così generati da transfer.sh durano un massimo di 14 giorni. Il servizio, inoltre, supporta file di dimensioni non superiori a 10GB.

transfer.sh è un servizio completamente gratuito, che (tra le altre cose) implementa anche delle funzionalità di cifratura sui file.

Solo da riga di comando?

Ovviamente, transfer.sh offre anche un’interfaccia web più comoda per chi può affidarsi all’interfaccia di un browser web. È sufficiente visitare il sito ufficiale del progetto, e seguire le istruzioni per il caricamento dei file.

Sullo stesso sito è inoltre possibile ottenere tutte le informazioni, utili a chiunque voglia approfondire il funzionamento di questo interessante strumento.

Fonte: transfer.sh