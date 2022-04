Offerte di Primavera su Amazon: prodotti ECHO con uno sconto oltre il 40%

La nuove Offerte di Primavera Amazon sono arrivate. Dal 1 aprile al 13 aprile, la piattaforma offre sconti che possono arrivare anche oltre il 40%.

Fino al 13 aprile, si possono trovare le migliori offerte per una vasta gamma di prodotti tecnologici. Ci sono molte delle migliori marche da cui fare acquisti, tra cui Amazon, Samsung e molti altre.

Tra le tante promo tra cui scegliere, abbiamo evidenziato alcuni dei migliori sconti da tenere d’occhio nelle prossime due settimane. In particolare ci concentreremo sui prodotti ECHO di Amazon, in sconto solo per un periodo di tempo limitato.

Prodotti ECHO di Amazon in promo speciale

Ecco la lista dei prodotti targati ECHO, dispostivi intelligenti di Amazon che possono essere inseriti in casa o in ufficio, in base alle esigenze.

LISTA PRODOTTI ECHO IN OFFERTA

Echo Show 8 (2nd gen) in offerta: è stato uno dei display intelligenti preferiti da quando è uscito più di due anni fa, grazie a un equilibrio quasi perfetto tra prestazioni audio potenti e le dimensioni, inoltre ha uno schermo luminoso e colorato e un sacco di controlli vocali tramite Alexa ad un prezzo ragionevole.

Puoi trovarlo ora a 89,99 euro invece di 129,99.

Echo Show 8 in offerta: è lo stesso modello citato sopra, solo che questa volta parliamo della prima versione. Le differenze sono minime, a parte qualche miglioramento per l’audio e un design leggermente diverso.

Lo puoi acquistare ora a 64,99 euro invece di 109,99.

Echo Dot (4th gen) in offerta: l’altoparlante intelligente Echo Dot di quarta generazione è ora una sfera, e racchiude tutte le funzionalità intelligenti di Alexa.

Lo puoi trovare ora a 29,99 euro invece di 59,99.

Echo (4th gen) in offerta: è un ottimo altoparlante intelligente. Se i tuoi dispositivi per la casa intelligente sono tutti compatibili con Alexa, probabilmente sarai molto soddisfatto di questo acquisto. Riproduce molto bene la musica e l’anello LED nella parte inferiore rende molto chiaro quando il microfono è in ascolto e quando non lo è.

Acquistalo ora ad un prezzo speciale di 69,99 euro invece di 99,99.

Echo Dot con orologio in offerta: è stato annunciato insieme a una serie di altri altoparlanti Echo all’evento hardware dell’azienda a settembre dello scorso anno, con l’ultimo nuovo Echo Dot dotato di un orologio LED intelligente. Come il suo predecessore, l’Echo Dot with Clock può fungere anche da sveglia sul comodino, anche se è dotato di Alexa oltre a fornire la possibilità di controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti.

Acquistalo ora per 39,99 euro invece di 69,99.

Echo Show 5 (2nd gen) in offerta: Insieme a un nuovo Echo Show 8, Amazon ha aggiornato lo smart display Echo Show , più piccolo ma non meno potente. È effettivamente lo stesso altoparlante intelligente, senza modifiche significative allo schermo o allo speaker.

Lo puoi trovare ora ad un prezzo super, solo 79,98 euro invece di 169,98.

Echo Dot (3rd gen) in offerta: se desideri un aggiornamento visivo senza spendere troppo, il nuovo Amazon Echo Show 5 aggiunge un utile touch screen al mix, che ti consente di toccare, scorrere e persino navigare sul web, il tutto a un prezzo inferiore ad un normale Echo.

Acquistabile ora a 39,98 euro invece di 99,98.

Echo Buds (2nd gen) in offerta: questi auricolari intelligenti stanno andando a ruba negli ultimi mesi. Secondo Amazon, sono più piccoli del 21% rispetto al modello precedente, con ugelli più corti per migliorare il comfort dell’orecchio. Gli involucri degli auricolari sono ricoperti in plastica nera o bianca opaca, con ampie superfici sensibili al tocco sui pannelli posteriori. Ottimo l’audio e le recensioni.

Lo puoi trovare ora a 79,9 euro invece di 119,99.