Microsoft: nuove funzionalità di Windows 11

Microsoft presenta le nuove e aggiornate funzionalità di sicurezza di Windows 11 che arriveranno più avanti nel 2022. Tra queste, migliori protezioni contro phishing e malware che mirano a ridurre drasticamente il lavoro per i team di sicurezza.

I team di sicurezza informatica affrontano continuamente un “imbuto gigante” di problemi che devono essere risolti; ma con le imminenti funzionalità di sicurezza in arrivo su Windows 11, quel tunnel sarà molto, molto più piccolo.

Questo è il nostro obiettivo. Vogliamo ridurre il numero di cose che i team di sicurezza devono considerare e semplificare la loro vita. E questo permette loro di approfondire le cose che contano.

ha affermato David Weston, vicepresidente del sistema operativo e sicurezza aziendale in Microsoft, in un’intervista.

Quando Microsoft ha lanciato Windows 11 a partire dallo scorso ottobre, la società ha affermato che un driver chiave per il nuovo sistema operativo era consentire l’attivazione di più funzionalità di sicurezza per impostazione predefinita rispetto a Windows 10.

Per l’aggiornamento annuale delle funzionalità in arrivo nella seconda metà del 2022, Microsoft mira ad andare molto oltre con una serie di nuove funzionalità di sicurezza di Windows 11. Tra queste molte che saranno attive per impostazione predefinita, che cercano di ridurre la canalizzazione dei problemi per i team di sicurezza.

Passaggio a Windows 11

Anche se le nuove funzionalità non arriveranno prima di qualche mese, Microsoft sta ora divulgando i dettagli; in parte per aiutare a generare più interesse tra le aziende nel passaggio a Windows 11.

I dati mostrano che i PC Windows 10 superano ancora i dispositivi che eseguono Windows 11 con un margine di quattro a uno. Il margine è probabilmente ancora più alto tra le aziende, che spesso impiegano più tempo dei consumatori per passare alle nuove versioni del sistema operativo.

Anteprima funzionalità

Tra le nuove funzionalità che Microsoft ha annunciato ci sono funzionalità che hanno il potenziale per intaccare un’enorme ammaccatura nel phishing e negli attacchi malware mirati. Non solo, si prefiggono l’obbiettivo di ridurre in definitiva la proliferazione del ransomware.

La soluzione Microsoft Defender SmartScreen offrirà un rilevamento del phishing migliorato a partire dalla prossima versione annuale di Windows 11; avviserà gli utenti quando inseriscono le credenziali Microsoft in un’applicazione o un sito Web dannoso.

Mentre in passato la prevenzione del phishing era stata offerta per i browser, Microsoft ora lo sta spostando nel livello del sistema operativo per la prima volta in assoluto. Ciò significa che ogni singola applicazione ora ha la possibilità di avere a disposizione la prevenzione del phishing.

La funzione consentirà inoltre a Microsoft di avvisare il team delle operazioni di sicurezza di un utente quando quell’utente è caduto preda di un attacco di phishing riuscito.