Amazon firma l’accordo missilistico satellitare

XNA è una piattaforma per la creazione di videogames realizzata da Microsoft che fornisce un framework unificato, titoli per la console videoludica XBOX, cellulari e un sistema Windows. Ecco come scrivere un videogioco per console, Pc e mobile partendo dalla gestione dei contenuti e dall’analisi dell’architettura di un progetto per poi arrivare alla creazione di un elaborato in 3D.