Unreal Engine 5: le nuove funzionalità

Unreal Engine 5, la nuova versione del noto motore grafico per il gaming, è finalmente disponibile. Come dichiarato dagli sviluppatori del progetto si tratta di una release appositamente realizzata per permettere la creazione di contenuti 3D in real-time ancora più realistici e di progettare esperienze utente con maggiore libertà e flessibilità rispetto al passato.

Illuminazione realistica con Lumen

Tra le novità principali di questo quinto aggiornamento troviamo Lumen, una nuova soluzione per gli effetti basati sull’illuminazione che renderà più credibili le scene dove è necessario adattare gli effetti di luce indiretta in luce diretta.

Si tratta di una funzionalità utile quando ad esempio si vuole restituire fedelmente l’angolazione della luce solare a seconda dell’ora del giorno in cui si svolge una scena, quando si desidera rappresentare l’apertura di una porta verso l’esterno o si ha la necessità di simulare l’accensione di una torcia.

Grazie a Lumen le luci possono essere create ed editate direttamente Unreal Editor senza il bisogno di utilizzare lightmap.

Nuove geometrie con Nanite

Nanite viene presentato invece come un nuovo virtualized micropolygon geometry system, esso consente di creare scenari di gioco ed esperienze immersive con un ricorso massivo ai dettagli geometrici.

A rendere particolarmente interessante l’integrazione di Nanite è soprattutto il fatto che grazie al suo utilizzo sarà possibile mantenere un frame rate in tempo reale senza il timore di perdite di qualità a danno della fedeltà del rendering.

Nuovi tool per gli Open World

Unreal Engine 5 presenta un nuovo World Partition system che cambia il modo in cui vengono gestiti e streammati i livelli, questo con lo scopo di rendere la creazione degli Open World più veloce, più facile e più orientata allo sviluppo collaborativo.

One File Per Actor è invece una soluzione pensata per permettere ai membri di un team di operare simultaneamente nella stessa regione del medesimo “mondo” senza generare sovrapposizioni, mentre i Data Layer consentono di generare diverse varianti dello stesso mondo (ad esempio una versione diurna e una notturna) all’interno del medesimo spazio.

Sempre per semplificare il lavoro dei creator sono stati integrati nuovi strumenti per la realizzazione di personaggi e animazioni, si può quindi animare un contesto così come è possibile utilizzare più volte delle animazioni generate in precedenza e adatterle a runtime perché risultino coerenti indipendentemente dalle caratteristiche del gameplay.

Fonte: Epic Games