Tenda AP5: miglior Access Point Wireless a 3 antenne ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Il nuovo Access Point Tenda AP5 N300 Wireless è progettato estendere la portata del tuo Wi-Fi aumentendo la potenza del segnale. E’ adatto per il gaming, per la connessione delle stampanti, smartphone, tablet e smart TV. Il supporto Power over Ethernet e il design per il montaggio a parete rendono facile l’installazione in qualsiasi luogo. Lo puoi trovare ora in offerta su Amazon ad un prezzo davvero incredibile, solo 24,55€ invece di 42,59€, uno sconto del 40% circa.

Ha funzionalità molto interessanti, come l’Universal Repeater, il Clein (Station), WISP, che sono profili di rete che si possono adattare a vari scenari applicativi. Si rivela essere un’ottima scelta quindi anche per uffici, o grandi case, ville, ristoranti, ma anche grandi negozi. Questo è possibile grazie all’ausilio di 3 antenne direzionabili, abbastanza potenti da poter coprire un’area molto vasta.

Il router Tenda AP5 supporta lo standard 802.11b / g / n nella banda 2,4 GHz, che consente se configurato, velocità fino a 300 Mbps.

Tenda AP5 contiene un chipset Broadcom, che ha un’elevata velocità di trasferimento reale e stabilità. Il nuovo chipset porta con sé anche una “modalità Wi-Fi verde“, che spegne dinamicamente i componenti del chip e riduce così il consumo di energia.

Il Tenda AP5 prevede cinque modalità operative:

Access Point : In questa modalità, l’AP5 è connesso alla rete tramite un cavo Ethernet e trasmette la rete wireless. Poiché contiene un totale di 2 porte LAN, funziona anche come switch ed è anche possibile collegare un altro dispositivo utilizzando un cavo Ethernet.

: In questa modalità, l’AP5 è connesso alla rete tramite un cavo Ethernet e trasmette la rete wireless. Poiché contiene un totale di 2 porte LAN, funziona anche come switch ed è anche possibile collegare un altro dispositivo utilizzando un cavo Ethernet. Estensione del segnale WiFi : in questa modalità si seleziona a quale rete WiFi si deve connettere l’AP5 per estendere il segnale. Il nome WiFi rimane lo stesso, anche la sicurezza e la password, ma la portata aumenterà notevolmente. Il router consente di collegare due o più extender per aumentare così la portata della rete wireless in luoghi più distanti.

: in questa modalità si seleziona a quale rete WiFi si deve connettere l’AP5 per estendere il segnale. Il nome WiFi rimane lo stesso, anche la sicurezza e la password, ma la portata aumenterà notevolmente. Il router consente di collegare due o più extender per aumentare così la portata della rete wireless in luoghi più distanti. WISP : utilizzando questa modalità, l’AP5 si connette a una rete Wi-Fi come un ISP, separa la rete del provider dalla rete utilizzando il routing e crea la rete Wi-Fi domestica con il proprio server DHCP.

: utilizzando questa modalità, l’AP5 si connette a una rete Wi-Fi come un ISP, separa la rete del provider dalla rete utilizzando il routing e crea la rete Wi-Fi domestica con il proprio server DHCP. Client + AP: questa modalità è molto simile alla modalità Universal Repeater/Extender, ma in questa modalità è anche possibile impostare la propria rete WiFi, sicurezza, password, ecc. AP5 si collega alla prima rete WiFi e crea una seconda WiFi rete.

Se vuoi acquistare questo prodotto approfittando della spedizione Prime clicca su questo link.