Scheda di memoria SanDisk Ultra da 512 GB ad un prezzo BOMBA su AMAZON

La scheda SanDisk Extreme microSDXC UHS-I è progettata per applicazioni ad alte prestazioni come l’editing video e audio e per gli utenti che richiedono prestazioni ottimali. E’ uno dei migliori dispositivi di archiviazione in circolazione, puoi trovarla in offerta grazie alla promo di Primavera Amazon ad un prezzo davvero incredibile, solo 64,99€ invece di 114,99.

Nei test, la scheda di memoria SanDisk Extreme microSDXC UHS-I si è rivelata piuttosto impressionante. Non ha problemi a reggere un carico pesante, e in termini di prestazioni, è una delle migliori per la sua fascia di prezzo, superando PNY Elite e SanDisk Ultra. Ricordiamo che questa scheda arriva ad una velocità di trasferimento pari a 120 mb/S, certificazione A1 ed è Classe 10, U1.

Oltre alle prestazioni, anche il prezzo è un aspetto importante. Questo è particolarmente vero per gli utenti occasionali e i mercati semi-professionali, dove la metrica del rapporto qualità-prezzo spesso supera i numeri di riferimento. Puoi acquistare questo prodotto cliccando su questo link approfittando della spedizione Prime.