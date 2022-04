PANDA DOME ESSENTIAL 2022 in offerta a soli 17,49 euro

Internet e sicurezza, non sempre vanno d’accordo. I numeri, in tal senso parlando chiaro: il 2021 è stato un anno record per quanto concerne attacchi informatici. Ai classici virus si sono ormai aggiunti malware e adware, senza dimenticare forme di attacco infidi come i famigerati ransomware.

Di fatto, la rete è ormai un ambiente molto pericoloso per chi non utilizza adeguate precauzioni. In un contesto ricco di così tante minacce però, i classici antivirus da soli non sono più sufficienti.

Le forme di attacco studiate da pirati informatici, sempre più preparati e numerosi, necessitano di una serie di strumenti. Questi spaziano dalle Virtual Private Network alla protezione in tempo reale contro virus e simili. Si parla di svariati software che, come è facile comprendere, hanno un costo piuttosto elevato.

In realtà esiste però una soluzione che, a un costo contenuto, permette di ottenere tutti questi vantaggi: stiamo parlando di PANDA DOME ESSENTIAL 2022.

PANDA DOME ESSENTIAL 2022 offre tutto ciò che serve per proteggersi da virus e pirati informatici

La suite di cui stiamo parlando offre un’assistenza totale, agendo su diversi livelli per proteggere non solo un computer Windows, ma anche piattaforme come macOS, Android e iOS.

PANDA DOME ESSENTIAL 2022 offre agli utenti un antivirus capace di lavorare in tempo reale, disinnescando un gran numero di minacce, affiancando a tale strumento diverse altre soluzioni. Il firewall per dispositivi Windows, per esempio, rappresenta un ulteriore ostacolo per gli hacker.

La VPN, utile per tutelare privacy e sicurezza durante la navigazione, offre 150 MB di banda giornaliera. Merita poi una citazione anche il sistema di protezione della rete Wi-Fi casalinga, così come l’utility che permette di scansionare anche dispositivi esterni al computer, collegati allo stesso attraverso presa USB.

Una serie di funzioni dunque, che rende questo pacchetto decisamente qualcosa in più rispetto a un semplice antivirus. Va infine tenuto conto del recente sconto a cui la suite viene proposta: con l’abbonamento annuale per un dispositivo infatti, è possibile ottenere PANDA DOME ESSENTIAL 2022 con il 50% di sconto, pagando lo stesso appena 17,49 euro.