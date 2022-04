Gentoo: tornano le live ISO settimanali

Dopo una lunga pausa i developer della distribuzione Gentoo hanno deciso di tornare a distribuire i comodi file ISO con la LiveGUI a cadenza settimanale. Gli sviluppatori di questo sistema Linux si focalizzano principalmente sulla velocità di esecuzione del software e sull’estrema capacità di personalizzazione della sessione di lavoro. Dunque per assicurare di sfruttare al massimo le risorse delle varie configurazioni hardware la community di Gentoo adotta un approccio definito come “source-based” per quanto concerne la configurazione dei programmi.

In buona sostanza al posto di utilizzare gli installer con le applicazioni precompilate, come avviene nella maggior parte delle distribuzioni Linux, l’installazione dei programmi avviene sempre mediate la compilazione, per mezzo del package manager Portage, del codice sorgente.

Questa particolarità di Gentoo fa si che si la distribuzione possa essere cucita su misura sull’hardware utilizzato dall’utente. Assicurando quindi performance sempre ottimali. Tuttavia tale paradigma non è esente da difetti. Infatti dovendo compilare ogni volta i pacchetti i tempi di aggiornamento e d’installazione delle applicazioni, e dello stesso sistema operativo, sono notevolmente più lunghi rispetto alle più comuni distribuzioni.

Dunque per offrire un ambiente di lavoro subito pronto all’uso, bypassando quindi le tempistiche di compilazione, il team di Gentoo offre un pratico Live USB/CD, aggiornato ogni settimana con il software più recente, da poter avviare al volo per eseguire ogni sorta di operazione. Magari per testare una determinata configurazione oppure per installare, sfruttando una GUI (Graphical User Interface) moderna, la distribuzione sul proprio computer senza dover passare per l’installer da riga di comando.

Il LiveGUI ISO di Gentoo esegue il boot direttamente all’interno di una sessione con Plasma KDE. Dentro questo ambiente live è possibile reperire un vasto bacino di applicazioni, ad esempio troviamo preinstallati programmi come: Firefox, Chromium, Libreoffice, Inkscape, GIMP, Kdenlive oltre ovviamente a tutti i tool e le utility presenti di base in KDE.