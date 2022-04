Firefox 99 rilasciato

Il team di coder Mozilla ha rilasciato la nuova versione stabile di Firefox. L’ultima incarnazione del Panda Rosso introduce diverse novità interessanti che migliorano l’user experience generale del browser. In Firefox 99 i programmatori hanno implementato diverse feature dedicate alle distribuzioni Linux, ad esempio è stato finalmente aggiunto il supporto alle GTK overlay scrollbar. Tale funzionalità rende la navigazione sulla pagina web tramite la scrollbar notevolmente più gradevole esteticamente, inoltre quando non sarà necessario questo elemento scomparirà automaticamente lasciando più spazio ai contenuti presenti sul display.

Tuttavia la GTK overlay scrollbar non è abilitata di default. Attivarla è comunque molto semplice. Nella barra gli URL bisogna digitare “about:config” e cercare la voce “widget.gtk.overlay-scrollbars.enabled“. Tale opzione va dunque impostata su “true” cosi da rendere funzionate la feature.

I developer hanno anche lavorato per migliorare la sicurezza di Firefox 99 su Linux inserendo una serie di restrizioni d’accesso a Xorg. Tale impostazione, che di fatto impedisce ai contenuti web di utilizzare direttamente il display server, rende notevolmente più sicura la navigazione prevendo attacchi provenienti da siti malevoli che sfruttano exploit e vulnerabilità specifiche per Xorg.

Sempre per quanto riguarda gli utenti delle distribuzioni, in Firefox 99 troviamo il supporto iniziale per le Web MIDI API, un set di librerie che consente l’interazione delle pagine web con i dispositivi MIDI (Musical Instrument Digital Interface). I programmatori ci tengono a precisare che manca ancora la parte all’hot-plug detection, dunque questa feature può non funzionare su tutti i siti web, soprattutto in assenza di un determinato addon dedicato.

Nello specifico tale API gestisce sostanzialmente l’invio e la ricezione dei messaggi MIDI tra il browser e l’hardware connesso al computer. Queste librerie possono essere utilizzate per comporre musica con qualsiasi dispositivo MIDI connesso al PC.

Firefox 99 è disponibile oltre che su Linux anche per Windows e MacOS. I pacchetti dell’update dovrebbero essere presto disponibili su tutti i repository delle principali distribuzioni.