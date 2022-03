Windows 11 Pro, licenza a soli 6,25€: si può, con YesLicense

Non tutti conoscono ancora una modalità particolare di acquisto per le licenze software che consente di accedere ai propri applicativi preferiti facendo leva su una scontistica senza pari. Un esempio? Windows 10 Pro a soli 6,25 euro è sicuramente un esempio del tutto chiarificatore. Tutto ciò è possibile grazie ad appositi rivenditori che hanno la possibilità di trattare licenze “a volume” dismesse da grandi aziende e quindi reimmesse sul mercato. Windows, Office, oppure la combo tra i due prodotti Microsoft, sono i punti di forza di un gruppo come YesLicense che con questa serie di saldi invernali mette in campo un ventaglio di offerte decisamente appetibili.

Per capire quanto valgano realmente prezzi di questo tipo abbiamo preparato un excursus tra tutte le migliori offerte attualmente disponibili su YesLicence ed infine abbiamo chiesto al gruppo tutti i dettagli circa le modalità di acquisto, vendita e assistenza. Quel che ne è scaturito è un quadro esaustivo di ciò che questo tipo di licenze è in grado di garantire, con prezzi senza pari e la garanzia di un’assistenza continua durante l’installazione.

Le migliori offerte YesLicense

Per comprendere il quadro generale occorre partire dall’elemento di maggior prestigio, ossia l’incredibile catalogo di offerta che i saldi invernali attuali sono in grado di mettere a disposizione. Abbiamo suddiviso in tre gruppi la nostra selezione: le migliori offerte Windows, le migliori offerte Office e le migliori combo Windows+Office.

Offerte Windows

Offerte Office

Offerte Superpack

Disponibili altresì offerte dedicate per l’ambito professionale.

YesLicense: come funziona

Una volta acquistata una licenza YesLicense, si riceve il codice di installazione direttamente via mail nel giro di pochi minuti. A quel punto non si dovrà far altro che applicare il codice stesso per attivare il software e poterlo rendere quindi immediatamente operativo. Alla chiusura dell’acquisto farà altresì seguito la spedizione di fattura correlata. Il supporto tecnico post-vendita è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, affinché la procedura di installazione possa andare regolarmente a buon fine. Qualora la chiave relativa alla licenza software acquistata dovesse risultare difettosa, la sostituzione sarà immediata e gratuita.

YesLicense è una azienda europea con sede in Francia ed è registrata nella rete partner Microsoft con ID MPN 5458232. Ha un’esperienza di 8 anni nella vendita di licenze Microsoft usate e la sua affidabilità è confermata dalle testimonianze registrate da TrustPilot (dove il tasso di soddisfazione registrato è pari al 95%):

I costi minimi di accesso alle licenze YesLicense sono garantiti dal meccanismo stesso su cui si basa il processo di rivendita dell’azienda. Il gruppo, infatti, acquista licenze in grandi volumi da aziende che (per motivi di insolvenza, migrazione su altri supporti o interruzione dell’utilizzo per qualsivoglia motivo) intendono dismettere tali asset ottenendone almeno parziale compensazione. YesLicense si occupa di questa pratica acquistando le licenze, certificandone la bontà e redistribuendole quindi senza importanti costi di ricarico. Il risultato è una licenza software senza scadenza, la cui legalità è garantita da una sentenza della Corte di Giustizia Europea (caso c-128/11 del 3 luglio 2012) che consente questo tipo di transazione purché le licenze vengano acquistate in Europa.

Il vantaggio di scegliere YesLicense è tutto spiegato in questo processo e l’uso di licenze di questo tipo garantisce l’utilizzo di software genuino a costi altrimenti non immaginabili.

Sponsored by YesLicense