Firefox 94: novità per utenti e sviluppatori

L’ultima versione del “Panda Rosso”, Firefox 94, si presenta come un aggiornamento dedicato in particolare alla navigazione sui dispositivi mobile, le novità non mancano naturalmente neanche nella release per il Desktop ma, questa volta, saranno in particolare gli utilizzatori di device equipaggiati con Android e iOS ad osservare le maggiori differenze con i rilasci precedenti.

Le novità per il mobile

Per quanto riguarda l’impiego da smartphone, Firefox 94 si caratterizza soprattutto per una nuova Home con grandi opportunità di personalizzazione. L’interfaccia consente infatti di selezionare fino a 4 diverse sezioni scegliendo tra i contenuti consigliati da Pocket, le schede aperte più recentemente, i segnalibri memorizzati e le ricerche effettuate nel corso delle ultime 2 settimane raggruppate per argomenti.

Nel caso dell’utenza italiana, su Android manca l’opzione relativa a Pocket che non è disponibile nel nostro Paese. Se invece si utilizza iOS la scelta viene ulteriormente ristretta alle schede aperte e ai segnalibri salvati.

Nel caso si desiderasse disattivare o riattivare la modalità che abilità le sezioni si dovrà procedere tramite il percorso “Impostazioni > Personalizza pagina…”. Su Android è poi possibile selezionare “Impostazioni > Schede > Sposta le vecchie schede nella sezione Inattive” con cui non visualizzare quelle inutilizzate, in ogni caso le schede non visualizzate da 14 giorni saranno nascoste automaticamente. Per disporre delle stesse funzionalità su iOS si dovrà attendere ancora qualche mese.

Le novità per il Desktop

L’aggiornamento più importante di Firefox 94 su Desktop è invece una novità abbastanza marginale dal punto di vista delle funzionalità. Essa prende il nome di Colorways ed è curiosamente una novità per cui è stata fissata una data di scadenza.

Disponibile in questa e nelle prossime due release per Linux, Windows e macOS, Colorways presenta 6 temi con colorazioni differenti con cui personalizzare l’UI.

A quest’ultima si aggiunge Tab Unloading con cui l’utente ha la possibilità di intervenire manualmente per liberare la memoria impegnata dalle schede, Tale feature può essere utilizzata tramite l’istruzione:

about:unloads

digitata nella barra degli URL. E’ comunque utile precisare che le schede coinvolte non verranno chiuse ma semplicemente “scaricate” per non occupare risorse eventualmente utilizzabili per altri scopi.

Gli utenti Linux dovrebbero avvantaggiarsi di un miglior livello di performance a favore di WebGL, mentre su macOS è disponibile una modalità a basso consumo per i video full-screen.

Le novità per gli sviluppatori

Dal punto di vista del coding in Firefox 94 troviamo ora la regola CSS @import che supporta la funzione layer() , nello stesso modo la funzione globale structuredClone() è ora supportata per la copia di oggetti JavaScript complessi.

Per quanto riguarda il DOM è disponibile il supporto al metodo statico HTMLScriptElement.supports() che dovrebbe rivelarsi utile per le verifiche di compatibilità con alcuni script come i moduli JavaScript. Stesso discorso per la proprietà ShadowRoot.delegatesFocus per le verifiche sulla proprietà delegatesFocus .

Fonte: Blog Mozilla