TP-Link AC1200: miglior Range Extender per FIBRA e ADSL in offerta su Amazon

Il TP-Link AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305 è un extender conveniente e senza fronzoli che promette una configurazione rapida, un design essenziale e una connettività fluida ad un ottimo prezzo. Puoi trovarlo ora a soli 30,59€ grazie alle offerte di Primavera di Amazon.

Se vivi in una casa più grande o anche in un appartamento in cui un router centrale è troppo lontano dalla tua abitazione, potresti riscontrare problemi di connettività scarsa o addirittura zone morte quando provi a connetterti ad Internet. È qui che entrano in gioco i range extender wireless.

Usandoli per estendere una connessione wireless esistente, puoi aumentare il range di un segnale wireless estendendolo in zone morte della tua abitazione o ufficio.

Il RE305 è una delle soluzioni Wi-Fi più piccole sul mercato. Ciò significa che è semplice collegarlo a una presa di riserva ovunque sia necessario rafforzare il segnale wireless. E’ compatibile con le connessioni tramite Modem Fibra e ADSL, e gestisce una velocità fino a 1.2Gbps.

Le due antenne wireless su entrambi i lati dell’unità possono essere regolate in base alle proprie esigenze, è presente anche il pulsante WPS sulla parte superiore del dispositivo. Entrambi i lati del dispositivo sono inoltre dotati di ventilazione, nel caso in cui inizi a scaldarsi.

L’installazione è estremamente semplice. Non è necessario installare alcun software con RE305 ed è molto veloce da configurare. Ci vogliono pochi minuti per farlo funzionare tramite un browser web. C’è una guida di installazione rapida inclusa che delinea il processo. Puoi acquistare questo prodotto cliccando su questo link per approfittare della spedizione Prime.