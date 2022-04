SanDisk microSDXC 128 GB per videosorveglianza e dashcam in offerta su Amazon

La scheda Sandisk High Endurance microSDXC da 128 GB può essere acquistata ora su Amazon ad un prezzo davvero BOMBA: solo 25,99€ invece di 45,99, uno sconto del 40% possibile grazie alle offerte di Primavera.

La scheda viene fornita nella normale confezione in cui arriva la maggior parte degli altri prodotti Sandisk. Vanta la capacità di supportare risoluzioni Full HD e 4K UHD grazie alle classificazioni di Classe 10/U3/V30 che suggeriscono una velocità di scrittura minima sostenuta di 30 MB/s. La velocità effettiva dichiarata è di 100 MB/s in lettura e 40 MB/s in scrittura.

Vanta anche “fino a” 5.000 ore di registrazione video continua. Questa scheda è stata pensata per il mercato della sicurezza domestica e delle dashcam per offrire tranquillità e durate più lunghe rispetto alle normali schede microSD a basso costo che spesso subiscono guasti che si manifestano in caso di mancata registrazione e schede di “sola lettura”.

Offre “fino a 5.000 ore” di registrazione Full HD (26 Mbit/s), migliore di molti altri dispositivi per la stessa fascia di prezzo.

Il retro della confezione indica che il prodotto include RescuePRO Deluxe. La scheda è anche resistente agli urti, alla temperatura e all’acqua. Puoi acquistare questo prodotto cliccando su questo link e approfittando della spedizione Prime.