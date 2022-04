Linux 5.18-rc1 rilasciato

Il “dittatore benevolo” Linus Torvalds ha pubblicato la release candidate di Linux 5.18. Si tratta della prima build del nuovo ramo di sviluppo del kernel del Pinguino. Tale versione porta con se diverse novità interessanti che migliorano la user experience generale del progetto. Ad esempio una delle innovazioni di rilievo riguarda il supporto al Process Adaptive autoNUMA per CPU AMD, ovvero quel set di patch che permette di migliorare notevolmente per performance dei processori AMD della serie Epic. Sempre in Linux 5.18-rc1 troviamo anche nuovi driver riguardanti le periferiche di newtorking e l’HID (Human Interface Devices) subsystem, grazie all’introduzione del codice inerente alla gestione delle tastiere Apple e Razer.

Linus Torvalds nelle release note dichiara che questa versione arriva senza troppe sorprese o ritardi:

“Eccoci qui, dopo due settimane la windows merge è chiusa. Se si ignorano i diversi update per i driver delle GPU AMD e Intel le cose sembrano procedere in modo abbastanza normale. Infatti circa il 60% delle novità riguarda praticamente solo le schede video. Il resto invece è inerente ai soliti sospetti, ovvero: networking, sound, media, scsi, pinctrl, clk, ecc.””

Linux 5.18-rc1 beneficia del merge di diversi driver per le GPU AMD. Nel dettaglio è stato implementato il supporto alla tecnologia AMDKFD (AMD Kernel Fusion Driver) e la FreeSync Video Mode è stata abilitata di default.

L’adaptive synchronization technology di AMD consente di evitare il fenomeno del tearing e dello stuttering durante le sessioni di gioco su monitor ad altro refresh rate. Si tratta di una funzionalità attiva già da tempo su Windows e finalmente dopo diversi anni di sviluppo ora la sua implementazione su Linux è stata ritenuta abbastanza matura per essere attivata di base. Non appena verrà rilasciata la stable relase di Linux 5.18 gli utenti delle distribuzioni potranno dunque godere, in presenza della corregga configurazione hardware, di un’esperienza di gioco migliore.

In quest’ultima release candidate ci sono novità anche per quanto riguarda exFAT. Sono infatti state include due patch che consentono una migliore gestione dei dispositivi formattati con tale file system.