CHUWI Larkbox Pro: il mini PC che entra nel palmo di una mano in offerta su Amazon

Vuoi giocare, guardare Netflix o contenuti 4K? Con il nuovo Chuwi LarkBox Pro mini PC, lo puoi fare tranquillamente. Lo puoi acquistare ora su Amazon ad un prezzo davvero molto interessante, solo 209,00 euro per un mini PC potentissimo e che entra sul palmo di una mano.

E’ dotato di un processore Intel J4125 quad core, 4 thread, 4M Cache e progettato a 14 nm con una frequenza di clock base di 2,7 GHz. E’ stato affiancato da una scheda grafica Intel UHD Graphics 600 a 700 MHz; i video 4K riprodotti da Youtube e Netflix sono sempre fluidi e funzionano bene, per questo si classifica come l’ideale per l’ufficio, l’apprendimento a casa e l’intrattenimento.

Questo mini pc ha 2 porte USB, una porta di tipo C per l’alimentazione, una porta per le cuffie, uno slot e un connettore HDMI che supporta anche la risoluzione 4K. Parlando di connettività, può essere facilmente collegato tramite WIFI grazie alla scheda Intel Wireless AC 9461 con standard 802.11 AC, e ha anche il BlueTooth 5.0.

Inoltre, supporta come tutti i mini PC l’espansione della memoria tramite scheda eMMC, che supporta una velocità di lettura sequenziale massima di 211 MB/s e velocità di scrittura di 57,1 MB/s. In più, puoi aggiungere un secondo SSD e clonare il tuo sistema esistente nel caso tu voglia farlo. Il dispositivo viene fornito con una piastra VESA che ne consente il montaggio sul retro di un monitor.

Il mini PC LarkBox è leggermente rumoroso a causa della ventola che dissipa il calore, ma in teoria potrebbe andare anche senza ventola, ma ciò significherebbe posizionare con cura il processore in modo da favorire una dissipazione ottimale del calore. Puoi acquistare questo mini PC che entra nel palmo di una mano cliccando su questo link.