AVM FRITZ!Repeater 3000 in offerta ad un prezzo INCREDIBILE su AMAZON

AVM si è fatta un nome nel corso degli anni e il FRITZ!Repeater 3000 è l'ennesimo prodotto che ne dimostra il motivo. Questo router è uno dei miglior ripetitori Wi-Fi in termini di prestazioni complessive.

FRITZ! è il marchio leader per le reti domestiche in Germania. Da quando è stata fondata a Berlino nel 1986, l’obiettivo di AVM è stato lo sviluppo interno di prodotti sicuri e innovativi per le connessioni a banda larga. Nel 2018 lo specialista della comunicazione contava oltre 750 dipendenti e ha generato un fatturato di 520 milioni di euro.

Il FRITZ!Repeater 3000 è uno dei modelli più completo in quanto a funzionalità e componenti hardware. In particolare, troviamo il SoC quad-core ARM Cortex A7 Qualcomm IPQ4019 (717MHz / Wave-2 802.11ac WiFi 5 / 2×2 Stream MU-MIMO) insieme al QCA9984 Wave- 2 radio 802.11ac sempre di Qualcomm (stream 4×4 / MU-MIMO / 160MHz), e ben 6 antenne con 256MB DDR3L SDRAM e 128MB di NAND flash.

Le 3 radio disponibili consentono al FRITZ!Repeater 3000 di offrire simultaneamente una velocità wireless che arriva fino a 1733 Mbps sulla 1a banda a 5 GHz, 866 Mbps sulla 2a banda a 5 GHz e 400 Mbps sulla banda a 2,4 GHz (per un totale di 2999 Mbps).

In termini di tecnologie disponibili, il FRITZ!Repeater 3000 supporta completamente il WiFi Mesh di AVM, MU-MIMO (multiutente, input multipli, output multiplo), beamforming (TxBF) e Wi-Fi SON di Qualcomm (rete auto-organizzante) e dispone anche di due porte LAN Gigabit Ethernet dove potrai collegare i tuoi computer desktop e/o laptop o anche uno switch.

