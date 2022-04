Antvirus Avira: offerta con il 40% di sconto

L’ambiente di Internet offre un gran numero di opportunità, sia nell’ambito dello svago che per quanto concerne studio e lavoro. Rispetto a qualche anno fa, la rete un universo ricco di alternative che si adattano a qualunque tipo di persona. Con l’aumentare delle opportunità però, si sono moltiplicati anche i potenziali pericoli.

Basti pensare a privacy e sicurezza: se fino a qualche anno fa i virus erano pochi e relativamente facili da tenere a bada, oggi la situazione è cambiata in maniera drastica. Non si parla più solo di virus, ma anche di malware, adware e dei temutissimi ransomware. Una schiera di minacce per cui gli antivirus standard non sono più sufficienti.

Le principali forme di difesa, ad oggi, sono costituite da suite complete per la protezione dei dispositivi, in grado di fornire una protezione stratificata non solo ai computer, ma anche a smartphone. In questo contesto, i pacchetti offerti da Avira, risultano la soluzione più efficace, soprattutto visti i recenti sconti.

AVIRA INTERNET SECURITY e AVIRA PRIME: due soluzioni per rendere sicuri i tuoi dispositivi

Avira è un’azienda che non necessita di particolari presentazioni: stiamo parlando di un marchio tedesco che, dall’ormai lontano 1986, combatte efficacemente virus e pericoli simili.

Nel caso di AVIRA INTERNET SECURITY, ci riferiamo a un pacchetto completo, in grado di bloccare le minacce in tempo reale e di riparare eventuali file danneggiati. Il sistema di protezione durante gli acquisti e le operazioni bancarie poi, sono una delle utility più apprezzate della suite.

Altri strumenti nel pacchetto permettono di ottenere:

il blocco di annunci molesti ;

; la protezione della rete domestica ;

; la protezione della privacy e degli account online ;

e degli ; l’ aggiornamento automatico di software e driver ;

; la generazione automatica di password sicure.

Il tutto accompagnato da un’assistenza di prim’ordine.

AVIRA PRIME, dal canto suo, va ancora oltre quanto offerto finora. Di fatto, questa formula aggiunge funzioni come un sistema per la pulizia del PC e l’ottimizzazione dello spazio su disco, un’utility per rendere anonima la navigazione e la possibilità di installare AVIRA PRIME anche sotto forma di app su dispositivi mobile.

Se quanto detto sinora è interessante, va considerato anche che le due suite sono sottoposte a uno sconto del 40%. Di fatto, il primo anno di sottoscrizione di AVIRA INTERNET SECURITY viene a costare solo 21,95 euro, mentre per quanto riguarda AVIRA PRIME il costo complessivo è di solamente 47,95 euro.