Tenda PH3 Powerline: internet a 1Gbps per tutta la casa al minimo storico

E se ti dicessi che con meno di 30 euro ed un gesto puoi coprire l’intera casa con la rete Internet? Basta un kit Tenda PH3 Powerline, una soluzione che trasferisce la rete dati sull’impianto elettrico trasportando la connessione attraverso ogni stanza, disponibile a soli 28 euro su Amazon segnando il suo minimo storico.

Kit Tenda PH3 Powerline: caratteristiche tecniche

Le soluzioni Powerline sono tra le più semplici e affidabili per portare la connessione di rete in qualsiasi punto della casa. Basta collocare il dispositivo principale nei pressi del modem e collegarlo a quest’ultimo dopo averlo inserito nella presa di corrente. A questo punto già l’intero impianto elettrico della casa sarà coperto dalla linea fissa. Non ti rimane che posizionare il secondo dispositivo nella stanza in cui dovrai utilizzare i tuoi dispositivi ed il gioco è fatto. Grazie alla porta RJ45 Gigabit LAN potrai collegare il computer così come uno switch ethernet o un router. La velocità raggiunge 1Gbps ed è quindi perfettamente compatibile con le reti Fibra. Non manca, tuttavia, anche la connettività wireless.

Il sistema sfrutta una configurazione dual band con una velocità massima combinata anche in questo caso di 1Gbps. Potrai utilizzare i dispositivi anche come semplici extender, così da non dover cambiare né password né nome di rete. Decisamente comoda la possibilità di generare una rete guest dedicata agli ospiti in modo da condividere la connessione con la massima privacy e sicurezza. Interessante anche la modalità di risparmio energetico che garantisce una riduzione dei consumi che arriva a ben l’88%. Nel complesso la migliore soluzione attualmente disponibile in questa fascia di prezzo.

Grazie ad uno sconto del 43%, il kit Tenda PH3 Powerline è disponibile su Amazon a soli 28,37 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.