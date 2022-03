Minis Forum GK41: Intel 4 core 8/256GB ad un prezzo che non ti aspetti

Un Mini PC adatto a qualsiasi utilizzo e fortemente espandibile esiste ed oggi puoi acquistarlo al prezzo più basso di sempre. Si tratta del Minis Forum GK41, un computer equipaggiato con processore Intel e aggiornabile a Windows 11 ideale per l’ufficio e per la casa, disponibile a soli 229 euro su Amazon.

Mini PC Minis Forum GK41: caratteristiche tecniche

Si tratta di una delle soluzioni più versatili dell’azienda che per l’archiviazione sfrutta un SSD M.2 2280 da 256GB. Questo può essere sostituito con uno più capiente e affiancato sia da una microSD fino a 128GB sia da un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Dal punto di vista della capacità si tratta di uno dei dispositivi più flessibili per l’utilizzo in ufficio per gestire grandi flussi di lavoro. Non mancano, infatti, due uscite video (1 HDMI e 1 DisplayPort) che consentono di gestire 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. In questo modo potrai godere di un’area nettamente più ampia in modo da agevolare le attività che richiedono un elevato numero di finestre aperte. Il computer ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz insieme a 8GB di memoria RAM DDR4.

A completare la connettività ci sono ben 2 porte RJ45 Gigabit LAN che consentono di combinare due diverse reti fisse per una velocità di trasferimento incredibile. Non mancano le porte USB 3.0 Type-A ad alta velocità per il trasferimento dati, indispensabili per il collegamento delle periferiche di archiviazione esterne come SSD, hard disk o pendrive. Presenti le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual-band ed il Bluetooth 4.2. Con un sistema di dissipazione attivo, ma piuttosto silenzioso ed uno chassis decisamente compatto, il GK41 è un alleato affidabile per la vita quotidiana.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Minis Forum GK41 è disponibile su Amazon a soli 229,49 euro per un risparmio di oltre 50 euro sul prezzo di listino.