IObit Uninstaller 11 PRO ora in offerta a soli 19,99 euro

La disinstallazione dei programmi su PC Windows è sempre stato un argomento parecchio discusso, in quanto spesso, pur eliminando un software nella maniera più generica, alcuni dei suoi file rimangono comunque sul computer ad occupare memoria inutilmente. Proprio per questo motivo, nasce IObit Uninstaller 11 PRO, software che promette di cancellare definitivamente dal PC sia il software che tutti i vari file collegati. Grazie ad una recente promozione inoltre, potrà essere acquistato al prezzo scontato di 19,99 euro anziché 39,99 euro. Ovviamente ciò varrà soltanto per un periodo di tempo limitato.

Come disinstallare completamente un software dal PC con IObit Uninstaller 11 PRO

Per disinstallare un qualsiasi programma da un PC Windows i passaggi da seguire risulteranno parecchio semplici e immediati. Basterà infatti soltanto cliccare sul menù “Start” presente un basso a destra della barra delle applicazioni, selezionare la voce “Tutte le app”, cliccare con il pulsante destro del mouse sul software da rimuovere e confermare l’operazione cliccando su “Disinstalla”.

Tuttavia, i suddetti passaggi non influiranno in alcun modo sui file installati dal software appena rimosso. Questi infatti, pur essendo sostanzialmente trascurabili se presi singolarmente, potrebbero col tempo accumularsi, andando ad occupare parecchio spazio in memoria e causando anche rallentamenti e impuntamenti del PC in possesso.

Tali file potrebbero anche essere rimossi manualmente, ma soltanto navigando tra le migliaia e migliaia di cartelle presenti nel sistema, facendo anche attenzione a scegliere quelli corretti, per evitare di eliminare file e documenti invece importanti per il corretto funzionamento del computer.

Fortunatamente quindi, esiste IObit Uninstaller 11 PRO, il quale si andrà ad occupare proprio della rimozione del programma indesiderato, ed includendo anche tutti i file ad esso connessi. Il suo funzionamento sarà piuttosto banale, in quanto basterà aprire il software e selezionare quello da cancellare dalla lista che apparirà.

Sarà anche possibile utilizzare la versione gratuita, ma per sbloccare tutte le sue funzionalità e procedere con la rimozione di un numero illimitato di programmi, sarà necessario dotarsi della versione PRO, che ricordiamo può oggi essere acquistata al prezzo scontato di soli 19,99 euro. Al termine della promozione, il prezzo tornerà a quello originale di 39,99 euro, perciò, qualora siate interessati, vi invitiamo a procedere subito con l’acquisto.