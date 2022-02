Razer Abyssus Essential: ottimo per l’ufficio o per il gaming, offerta EPICA su Amazon

Razer, è stato un pioniere della scena PC e dei prodotti per professionisti già dalla fine degli anni ’90. Il primo mouse utilizzava un sensore da 1.800 dpi, un connubio perfetto per i gamer che a quei tempi giocavano a Quake II e i professionisti che richiedevano affidabilità e precisione durante le task in ufficio. Il nuovo Razer Abyssus Essential è in offerta ora ad un prezzo PAZZESCO, quasi al minimo storico.

Tornando alle specifiche di questo mouse, l’Abyssus Essential si illumina grazie alla tecnologia RGB, ora con i 16,8 milioni di opzioni di colore. Tuttavia, ecco perché questo mouse si chiama “Essential“: Razer afferma apertamente che il set di funzionalità è senza fronzoli. Anche se non tutti i mouse da 50 euro sono dotati di un’illuminazione RGB completa personalizzabile tramite software, il che potrebbe spiegare i compromessi in altre aree probabilmente più cruciali, come il cavo non intrecciato o l’assenza di pulsanti.

Ma l’attrattiva principale non riguarda solo l’illuminazione RGB personalizzabile.

I pulsanti frontali sono interruttori Omron che vantano una vita media di 10 milioni di clic. In termini di DPI, l’Abyssus porta un sensore ottico da 7200 che si è dimostrato sufficientemente accurato sia in applicazioni come Apex Legends e Anthem, che in task di ufficio rendendo l’esperienza in generale molto precisa e fluida.

L’Abyssus Essential è compatto e leggero e ha una dimensione adatta per qualsiasi tipo di impugnatura, purchè sia destrorsa. Quindi ottima per chi ha bisogno di un mouse che non affatichi troppo il braccio e il polso. Attualmente lo si può trovare su Amazon ad un prezzo eccezzionale, solo 30 euro rispetto il suo prezzo consueto.