Per le VPN, Firefox si prende un bel vantaggio su Chrome

Mozilla è una organizzazione da sempre particolarmente attenta al rispetto di criteri di sicurezza e privacy nello sviluppo dei propri applicativi. Tra le caratteristiche principali del programma di navigazione Firefox vi sono proprio protezione e riservatezza degli utenti, sia in ambiti privati che professionali.

Uno degli ultimi upgrade in questo ambito concerne il connubio fra VPN e Multi-Account Containers. Quest’ultima è una estensione la quale ha il compito di rendere fruibili dei contenitori isolati per suddividere l’esperienza di navigazione di ciascun utente. Si ha così la possibilità di gestire un medesimo servizio con account differenti, senza dover necessariamente ricorrere a una nuova finestra.

Integrazione fra Mozilla VPN e Multi-Account Containers

L’idea di Mozilla di integrare il proprio servizio di VPN con Multi-Account Containers può risultare particolarmente interessante per chi voglia proteggere la propria privacy online in modo efficiente e versatile. Il ricorso nello specifico al servizio Mozilla VPN permette di rendere flessibile la navigazione e lasciare grande libertà operativa.

Si può ad esempio decidere di configurare il sistema in modo che ciascun account sia connesso a un server VPN diverso. Così quando si passa da un profilo o contenitore all’altro Firefox è in grado di cambiare automaticamente i server VPN. Si può pertanto passare da una attività svolta con una VPN impostata per il proprio Paese a un’altra configurata per un Paese diverso.

Mozilla rende disponibile il proprio servizio VPN per connettere sino a 5 dispositivi con oltre 400 server sparsi in più di 30 Paesi. Viene applicata una crittografia a livello dispositivo e non sono presenti limitazioni per quanto concerne la larghezza di banda. Una volta configurata la VPN, la sua attivazione risulta semplice, unitamente alla scelta della località geografica da associare a ciascun contenitore.