La nuova toolbox di Twitter: uno valido aiuto a creator ed esperti di marketing

Twitter è una delle piattaforme di social media più utilizzate in tutto il mondo. L’app conta circa 396 milioni di utenti e il numero cresce gradualmente. È uno spazio aperto per gli utenti dove possono esprimere i propri sentimenti e condividere i propri pensieri senza essere penalizzati per nulla.

La piattaforma non è stata davvero l’app di riferimento per marchi e aziende poiché la maggior parte delle persone utilizza Facebook o Instagram per questo.

L’unica cosa che impediva a Twitter di attirare sempre più marchi è il fatto che non forniva ai marketer un’ampia gamma di strumenti e opzioni di analisi, mentre Facebook e Instagram forniscono ai propri utenti alcune funzionalità in cui possono analizzare i propri post e storie in modo che possano funzionare meglio.

Tuttavia, Twitter ha in programma di presentare alcune nuove funzionalità che potrebbero essere davvero utili per utenti e marchi.

L’azienda sta lanciando il suo ultimo Tool hub in cui gli esperti di marketing riceveranno una serie di strumenti tra cui scegliere.

Questa cassetta degli attrezzi è ulteriormente suddivisa in 3 parti per soddisfare al meglio ogni possibile esigenza. Eccole nei dettagli.

1.Espressione

Chirr App : scrivi e programma discussioni su Twitter

: scrivi e programma discussioni su Twitter Thread Reader app : leggi e condividi facilmente i thread di Twitter.

: leggi e condividi facilmente i thread di Twitter. Buffer: pianifica e analizza i tuoi contenuti.

2.Sicurezza

Moderate : migliora la tua esperienza sui social media e batti i troll con semplici strumenti di moderazione basati sull’intelligenza artificiale.

: migliora la tua esperienza sui social media e batti i troll con semplici strumenti di moderazione basati sull’intelligenza artificiale. Bodyguard : un’app mobile gratuita che ti protegge da cyberbullismo, incitamento all’odio e contenuti tossici su Twitter!

: un’app mobile gratuita che ti protegge da cyberbullismo, incitamento all’odio e contenuti tossici su Twitter! Block Party: Addio, troll. Block Party è una suite di strumenti anti-molestie per aiutarti a rivendicare la tua esperienza su Twitter. Con Block Party puoi filtrare automaticamente le menzioni indesiderate, bloccare in blocco gli utenti problematici e ottenere aiuto per la gestione del tuo account da sostenitori fidati.

3.Misurazione

ilo : analisi completa di Twitter per i tuoi Tweet, follower e spazi.

: analisi completa di Twitter per i tuoi Tweet, follower e spazi. Blackmagic.so : strumenti di monitoraggio del coinvolgimento, analisi e crescita del pubblico.

: strumenti di monitoraggio del coinvolgimento, analisi e crescita del pubblico. Direcon Inc : analisi dettagliate per Twitter Spaces.

: analisi dettagliate per Twitter Spaces. Followrwonk : cerca nel bios di Twitter per connetterti con chiunque. Confronta gli account Twitter per trovare sovrapposizioni e indirizzare nuovi influencer.

: cerca nel bios di Twitter per connetterti con chiunque. Confronta gli account Twitter per trovare sovrapposizioni e indirizzare nuovi influencer. Tweepsmap: piattaforma di analisi e pubblicazione di Twitter basata sull’intelligenza artificiale. Risparmia tempo e aumenta il coinvolgimento del pubblico con analisi mirate e semplici e fruibili e una piattaforma di pubblicazione all-in-one. Comprendi i dati demografici, gli interessi, i sentimenti e i momenti migliori per twittare dei tuoi follower per ogni segmento.

Se osserviamo bene, arriveremo alla conclusione che questo nuovo toolbox potrebbe semplicemente essere un punto di svolta per gli imprenditori in quanto possono utilizzare questi strumenti per analizzare i loro post e aumentare le loro prestazioni.

Queste funzionalità hanno un prezzo che vale la pena spendere.

Lo scopo di Twitter

La società aveva il proprio strumento di analisi che ha eliminato nel 2020 e non ha fornito ai propri utenti uno strumento alternativo.

È stato riferito che la società sta lavorando a una versione migliore del proprio TweetDeck, che sarebbe molto più potente e con prestazioni migliori.

L’azienda ha a cuore la sua comunità e vuole che cresca. Questo è il motivo per cui promuovono app e strumenti di terze parti in modo che le persone acquisiscano familiarità con loro.

Questi nuovi strumenti forniranno agli utenti un segno di sollievo poiché ora saranno in grado di analizzare i loro tweet e trarre vantaggio dai mercati in base al feedback che ottengono.