Linux si aggiorna alla versione 5.8 rendendola molto più user-friendly, ecco cosa cambia

Il creatore e sviluppatore di Linux Lite: Jerry Bezencon, ha annunciato oggi la disponibilità e il rilascio per il download pubblico della distribuzione Linux Lite 5.8 basata su Ubuntu, pensata per i nuovi arrivati che non hanno mai provato questo tipo di sistema operativo prima d’ora.

Basato su Ubuntu 20.04.3 LTS, Linux Lite 5.8 arriva otto mesi dopo la versione 5.7 e fornisce agli utenti una serie di aggiornamenti volti a migliorare l’interfaccia utente e la semplicità nell’utilizzo. Uno dei cambiamenti principali riguarda il tema di alcune delle icone predefinite, inoltre sono state aggiunte alcune funzionalità come Neofetch e Mintstick: strumenti per formattare chiavette USB e creare unità USB avviabili da boot. Uno strumento molto importante se si vuole capire come installare altre versioni di Linux/Ubuntu o come avviarle in chiavette “live“.

Le funzionalità che sono state aggiunte

La versione Linux Lite 5.8 introduce anche altre novità nel Widget Lite aggiungendo nove nuovi sfondi che renderanno piacevole l’esperienza desktop. Inoltre è stato aggiornato il manuale ufficiale che contiene le guide, in modo da facilitare il passaggio a Linux da Windows. “Se provieni da Windows, scoprirai che questa è una versione stabile che ti aiuterà a passare a un sistema operativo basato su Linux, facile da usare“, ha affermato Jerry Bezencon.

Sotto il cofano troviamo il kernel Linux 5.4 LTS di Ubuntu 20.04 LTS, ovvero il kernel Linux 5.4.0-96, ma gli utenti potranno installare qualsiasi altro kernel che desiderano: da Linux 3.13 all’ultimo e più completo Linux 5.16, gli utenti potranno scaricarli da i repository della distribuzione.

Come previsto, anche vari componenti e applicazioni principali sono stati aggiornati alle ultime versioni. I punti salienti includono il browser web Mozilla Firefox 96, il client di posta elettronica, calendario e notizie Mozilla Thunderbird 91.5.0, l’editor di immagini GIMP 2.10.18, il lettore multimediale VLC 3.0.9.2 e la suite per ufficio LibreOffice 6.4.7.2, un’app fondamentale per chi prima utilizzava il pacchetto Office di Microsoft.

Fonte: 9to5linux