Instagram: perché la versione Web è migliore dell’app

C’è stato un tempo in cui Instagram era una semplice app fotografica, mediante cui poter scattare e condividere immagini applicando accattivanti filtri. Poi si è evoluta. Sono arrivati i video, le storie, i reels e chi più ne ha più ne metta. Insomma, quello che una volta era un semplice flusso di foto degli amici è diventato letteralmente una raccolta di filmati a riproduzione automatica e contenuti pubblicizzati, tutto orchestrato da algoritmi ad hoc.

Instagram Web: ecco cos’ha in più (anzi, in meno!) dell’app

Per molti utenti, specie per i nostalgici dell’Instagram di un tempo, ciò rappresenta il caos allo stato puto. Purtroppo, però, non si può tornare indietro, ma un modo per continuare ad impiegare Instagram senza essere infastiditi da tutte queste novità esiste: usare la sua versione Web.

Accessibile da qualsiasi browser e sistema operativo, sia da computer che da smartphone e tablet, Instagram Web è al momento esente dagli annunci pubblicitari, dai post suggeriti e dalla riproduzione automatica dei video. Ci sono solo foto, clip e storie delle persone seguite, nient’altro. Inoltre, permette di effettuare lo scorrimento dei contenuti in ordine cronologico inverso, proprio come in passato.

Recentemente, poi, Instagram ha cominciato a offrire pure l’opportunità di caricare foto e storie da Web, quindi per avere un’esperienza d’uso completa non bisogna più per forza di cose installare l’app.

Volendo, è altresì possibile aggiungere il collegamento diretto a Instagram Web alla home screen del proprio smartphone o tablet, sia su Android che su iOS/iPadOS. Per riuscirci, basta accedere alla home page del sito da browser, fare tap sul pulsante per la condivisione o quello con il menu dell’app e selezionare la voce per inserire il sito nella schermata principale.

Va tuttavia tenuto conto che sfruttando la versione Web del servizio non è possibile ricevere alcuna notifica e va messo pure in conto il fatto che di tanto in tanto il servizio potrebbe sembrare un po’, per così dire, “goffo”, come spesso succedere con le varianti Web dei social network.