Gmail si aggiorna con una nuova dashboard che integra anche Chat, Meet e Spaces

La pandemia ha portato a un aumento dell’utilizzo di strumenti come Google Meet e Chat, considerando l’aumento del lavoro da casa e il fatto che milioni di persone in tutto il mondo hanno iniziato a tenere riunioni e lezioni online. Google ha sfruttato questa opportunità per integrare Chat e Meet con Gmail sui dispositivi mobili. Al momento, l’azienda sta ulteriormente approfondendo queste funzioni con un nuovo design che combina Chat, Spaces e Meet, mostrando anche la casella della posta in arrivo.

Il nuovo layout presenta un nuovo menu di navigazione sulla sinistra che consentirà agli utenti di passare facilmente tra le e-mail, le conversazioni in Spaces o Chat e le riunioni in Meet, il tutto senza dover cambiare scheda del browser. Il menu sostituisce le voci della barra laterale per questi tre servizi presenti nell’attuale design di Gmail.

Quando sarà presentata la nuova interfaccia

Ci saranno anche dei badge di notifica che informeranno gli utenti di qualsiasi cosa importante che richieda la loro attenzione. Quando si trovano in Chat o in Spaces, gli utenti possono visualizzare l’intero elenco delle conversazioni su un’unica schermata, mentre la visualizzazione della posta in arrivo mostrerà l’elenco completo delle e-mail che si trovano nell’etichetta posta in arrivo. Google afferma nel suo annuncio che lancerà anche un nuovo tipo di ricerca dei contenuti nei prossimi mesi, che mostrerà i risultati dell’e-mail e della chat nella barra, un bel passo avanti rispetto alla soluzione attuale.

La visualizzazione integrata sarà disponibile per la prima volta per gli utenti a partire da febbraio 2022 e diventerà la dashboard predefinita di Gmail entro aprile. Per un breve periodo sarà disponibile un’opzione per ripristinare il layout precedente, ma sarà completamente rimossa entro la fine del secondo trimestre del 2022. Un’esperienza di navigazione semplificata verrà inoltre distribuita agli utenti di Google Chat sul web più o meno nello stesso periodo .

Fonte: androidpolice