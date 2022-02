Fujitsu Esprimo D956: il desktop professionale al minimo storico

Se stai cercando una buona configurazione desktop e vuoi portare a casa un vero e proprio affare, allora non posso che suggerirti il Fujitsu Esprimo D956. Un tradizionale mid-tower tutto sommato compatto, ma dalle elevate prestazioni disponibile a soli 219 euro su Amazon, un prezzo incredibile.

Il computer rientra nel programma Amazon ReNew, il che vuol dire che si presenta in perfette condizioni sia estetiche che funzionali. Il pannello laterale presenta una comoda apertura a leva che consente, con un solo gesto, di accedere all’intero hardware interno. Il PC è equipaggiato con un processore Intel Core i5-6400 quad-core con una frequenza massima di 3,3GHz. A supportarlo ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 240GB, il tutto naturalmente espandibile. La memoria RAM può raggiungere i 64GB grazie alla configurazione dual channel e i 4 slot disponibili. Per quanto riguarda l’archiviazione, invece, dispone di ben 5 slot per dischi HDD o SSD da 2,5 pollici.

Sulla scheda madre è disponibile perfino uno slot M.2 2280 che consente di alloggiare un SSD NVMe così da ottenere la massima fluidità e velocità del sistema. La connettività è decisamente estesa, con ben 10 porte USB di cui 6 con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che fornisce le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Le uscite audio/video ammontano a ben quattro e includono due DisplayPort, una VGA e una DVI-D. Gli slot PCIe liberi consentono di aggiungere non solo una scheda di rete wireless, ma anche una scheda video dedicata così da ottenere il massimo anche in ambiente grafico. Considerando che perfino la CPU può essere aggiornata con soluzioni più recenti, si tratta di un computer dalle performance incredibili rispetto al prezzo.

Il Fujitsu Esprimo D956 è disponibile su Amazon a soli 219,99 euro con spedizione Prime.