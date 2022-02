Ecco perché la Data Science può potenziare la strategia SEO

In un mercato in cui le decisioni delle aziende sono sempre più data-driven la Data Science non poteva che riguardare anche il Digital Marketing, la SEO (Search Engine Optimization) e le tecniche finalizzate a migliorare il posizionamento delle pagine Web nei motori di ricerca. La crescente disponibilità di dati consente infatti di valutare gli effetti delle strategie adottate in passato e di programmare quelle future.

SEO, dati e UX

Come sottolineato dal marketing specialist Atul Jindal in un suo recente intervento per Venturebeat, le “decisioni informate” grazie ai dati possono derivare da soluzioni come la customer behavior analysis, una tecnica utile anche per la definizione delle campagne di marketing con cui ottimizzare la UX delle pagine in base alle caratteristiche dell’utenza di riferimento.

Concentrarsi soprattutto sulle keyword non rappresenta più una modalità performante per conquistare le prime posizioni, ad oggi per Google ciò che è search engine friendly deve essere anche user friendly e mobile friendly, da questo punto di vista una SEO strategy diventa efficace nel momento in cui i contenuti messi a disposizione rispondono alle domande poste dai visitatori.

In base all’osservazione delle metriche registrate in seguito all’applicazione della customer behavior analysis nella SEO, si è calcolato che attraverso quest’ultima è possibile ottenere risultati fino a 4 volte migliori rispetto alla concorrenza.

SEO e usabilità

I dati permettono non solo di ottimizzare i contenuti ma anche di migliorare l’usabilità dei siti Web, l’usabilità si riflette poi sulla reputazione di un’azienda e sulla qualità della sua presenza online. Pagine Internet poco usabili sono spesso anche poco performanti con tempi di caricamento prolungati, accade così che oltre 1/3 degli utenti abbandoni un sito nel momento in cui deve attendere oltre 3 secondi per visualizzarne le pagine.

La Data Science può quindi aiutare i designer a ideare soluzioni con sui semplificare la navigazione, renderla più veloce, distribuire i contenuti in modo adeguato e adottare un approccio al data-driven design che garantisce esperienze di navigazione paragonabili sia su mobile che su Desktop.

Data Science e metriche SEO

Quali sono i fattori che influenzano la SEO? Frequenze di rimbalzo, tempi di permanenza sulle pagine, pagine che accolgono più o meno traffico, ripetizione delle visite, click-through rate, confronti con i competitor, sono solo alcune delle metriche che devono essere analizzate per capire cosa influisce realmente sul posizionamento dei siti Web.

La Data Science consente di automatizzare la gestione dei dati individuando punti di forza e criticità, un’analisi corretta permette inoltre di simulare e prevedere quelle che saranno le decisioni di Google, stabilendo quali contenuti sono in grado di soddisfare maggiormente le query degli utenti.

Un’analisi attenta delle metriche consente inoltre una migliore gestione del link building, permettendo di individuare i backlink più autorevoli e in grado di conferire una reputazione più elevata per i siti Web agli occhi di Google.