AMD pronta a svelare le nuove GPU RDNA3, le CPU Ryzen 7000, Zen 4 e Zen 4C

AMD ha annunciato nel suo ultimo rapporto finanziario che i suoi processori Zen 4 e le schede grafiche RDNA3 saranno rilasciati quest’anno, come hanno confermato anche altri rumors in precedenza.

In seguito, è stata rilasciata una dichiarazione dove si discute dell’aumento delle entrate della società nel 2021 e sugli obiettivi di AMD per il 2022: “La domanda per il nostro prodotto è molto alta, non vediamo l’ora di proseguire con un altro anno in crescita, abbiamo sicuramente intenzione di aumentare la produzione attuale e crediamo di poter lanciare la prossima serie di CPU Zen 4 e GPU RDNA 3 a breve. Abbiamo anche effettuato investimenti significativi per garantire la capacità necessaria a sostenere la nostra crescita sia nel 2022 che negli anni a venire.“

Per quanto riguarda la capacità, Lisa Su ha osservato che oltre a TSMC, l’azienda ha avuto problemi a reperire chip da altri fornitori e che ha lavorato in modo aggressivo per rafforzare la catena di approvvigionamento. AMD sta negoziando con i suoi fornitori e sacrificando alcune entrate per assorbire alcuni di questi, e continuerà a farlo per tutto il 2022 per cercare di migliorare il più possibile la situazione nel mercato.

Un nuovo sguardo alle nuove CPU

Proprio perchè le informazioni sulle GPU basate su RDNA3 sono ancora sconosciute al pubblico, AMD ha deciso di rilasciare alcune informazioni invece sulle CPU basate su Zen 4. Nel mercato consumer verrà introdotto un nuovo processore chiamato Ryzen 7000 basato su architettura Zen 4 con I/O rivisto e una capacità di elaborazione notevolmente migliore. AMD presenterà anche nuovi processori EPYC con core Zen 4, oltre a una variante ottimizzata per il cloud chiamata Zen 4c, in cui le istruzioni non utilizzate nel cloud computing vengono eliminate per ridurre le dimensioni del carico, e potranno arrivare fino a 128 core per CPU.

È improbabile che sentiremo di più su questi nuovi processori a fine maggio al Computex 2022, quando AMD consentirà di mostrarci qualche demo, o fino al loro rilascio previsto per fine settembre o inizio ottobre.

Fonte: guru3d