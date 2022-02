12 euro per dire addio alle zone buie del Wi-Fi: Xiaomi Mi Wi-Fi Extender

Se sei stanco di un segnale debole e una connessione Wi-Fi instabile e lenta, con poco più di 10 euro puoi risolvere il problema. Ti basta lo Xiaomi Mi Wi-Fi Extender per portare la rete wireless in qualunque stanza in maniera rapida e soprattutto semplice, oggi in offerta su Amazon.

Ripetitore Xiaomi Mi Wi-Fi Extender: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo estremamente compatto, dal design minimale, che può essere facilmente posizionato in qualsiasi presa elettrica. Questo perché, grazie alla spina integrata, non dovrai fare altro che collocarlo nella stanza che desideri coprire con la rete. Fatto questo non ti rimane che scaricare l’applicazione Xiaomi Mi Wi-Fi App. Da qui potrai gestire rapidamente il ripetitore ed associarlo al modem principale grazie ai 3 passaggi guidati che renderanno la rete pronta all’uso in pochi secondi. Dal punto di vista dell’installazione è senza dubbio uno dei dispositivi più semplici e pratici da utilizzare.

È una soluzione ideale sia per la casa che per l’utilizzo professionale in ufficio. L’extender, infatti, riesce a gestire fino a 64 dispositivi contemporaneamente. La velocità di trasferimento raggiunge i ben 300Mbps ed è compatibile con qualsiasi modem e provider di rete. Le due antenne ad alto guadagno garantiscono la massima stabilità per ogni utente connesso ed è possibile espandere l’infrastruttura acquistando più dispositivi. In questo modo potrai coprire un’area più ampia generando una specie di rete mesh gestibile da un’unica applicazione. Infine, il formato compatto consente di tenerlo sempre nella borsa del PC o nello zaino.

Grazie ad uno sconto del 14%, lo Xiaomi Mi Wi-Fi Extender è disponibile su Amazon a soli 12,90 euro con spedizione Prime.