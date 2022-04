Offerte Primavera Amazon: SSD portatile Crucial da 2TB tuo con uno sconto di 100 euro

Il nuovo SSD Crucial X8 da 2 TB è ora in offerta su Amazon ad un prezzo davvero INCREDIBILE, parliamo di soli 208,99€ al posto di 301,03€, uno sconto di 100 euro possibile solo grazie alle offerte di Primavera 2022, che saranno attive dal 1 al 13 aprile.

Questo SSD è una soluzione di archiviazione portatile veloce basata su tecnologia NVMe e, se combinata con NMVe DNA, può raggiungere 1050 MB/sec tramite USB 3.2 Gen2 (tramite Type C). L’SSD è una delle unità di archiviazione portatili più veloci di Crucial. Basato sulla tecnologia NVMe combinata con QLC NAND può raggiungere numeri molto interessanti: l’X8 utilizza una porta USB-C (USB 3.2 Gen 2), il che significa che può connettersi a un dispositivo USB arrivando a trasferire ad una velocità di 10 Gb/s (1250 MB/sec).

Inoltre, il connettore standard dell’unità è USB-C e Crucial includono un cavo USB 3.2 Gen2 type C nella confezione. E come se non bastasse, per una maggiore compatibilità, è incluso un convertitore da USB 3.2 Gen1/USB 3.0 da tipo C a USB-A.

All’interno dell’X8 troverai la stessa tecnologia inserita nel Crucial P1, ma il dispositivo è stato ottimizzato per i carichi di lavoro più stressanti. Purtroppo l’unità non risulta essere impermeabile perché priva di certificazione IP. Nonostante questo, è estremamente resistente, essendo una combinazione di metallo e plastica. Approfitta degli sconti di Primavera e clicca qui per acquistare questo prodotto in promo.