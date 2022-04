50 Mascherine FFP2 Certificate CE in offerta su Amazon alla metà del prezzo

A causa della pandemia di coronavirus, c’è stato un enorme aumento di interesse pubblico per la mascherine FFP2. Questa non è una sorpresa poiché, a differenza delle maschere in tessuto e delle maschere chirurgiche, forniscono una filtrazione a due vie che protegge dalla maggior parte dei virus. In questo momento, Amazon ha messo in offerta le mascherine FFP2 con certificazione CE alla metà del prezzo, solo 27,99€ per 50 mascherine, al posto di 55,99.

Alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, hanno reso obbligatorio l’uso di una maschera respiratoria di livello FFP2 nella maggior parte delle aree urbane durante il culmine della pandemia nel tentativo di combattere la diffusione di nuove variazioni del virus.

In primo luogo, la mascherina FFP2 è classificata come un respiratore, piuttosto che una maschera, il che significa che offre una protezione migliore. FFP sta per "Filtering Face Piece", con il numero corrispondente al livello di protezione, 1 è il livello di protezione più basso e 3 è il più alto. Il governo raccomanda di utilizzare le mascherine FFP3 durante le procedure mediche, mentre l'FFP2 è l'opzione migliore per tutte le altre situazioni. Questo prodotto ha la certificazione ISO 13485 e ISO 9001 ed è approvata dalla CE.