Valve ha reso disponibile la SteamOS 3.0 Recovery Image

Il team di developer Valve, storica azienda videoludica che sta dietro alla gestione ed allo sviluppo del noto store Steam, ha iniziato a distribuire alla propria community di utenti la SteamOS 3.0 Recovery Image. Si tratta in buona sostanza del file ISO per l’installazione della distribuzione Linux implementata nello Steam Deck, ovvero la console di Valve che sta arrivando sul mercato in queste settimane. Nel dettaglio la SteamOS 3.0 Recovery Image serve principalmente per reinstallare o ripristinare alle impostazioni di fabbrica il firmware di Steam Deck. Essendo software open source è anche possibile per gli utenti più “smanettoni” generare una versione personalizzata di tale system image, includendo qualche software di terze parti o qualche tweak al codice.

La SteamOS 3.0 Recovery Image tuttavia non è la versione completa della distribuzione Linux sviluppata da Valve. Lo rendono noto gli stessi coder sul blog ufficiale del progetto:

“Per gli tutti gli utenti che ci stanno leggendo, tenete presente che questa system image non è SteamOS 3.0 in versione completa. In base all’hardware dove provate ad installarla (desktop, handheld device, frigoriferi, tostapane) potrebbe non funzionare correttamente. I file ISO completi di SteamOS 3.0 saranno distribuiti successivamente (ed in ogni caso potrebbero ancora non funzionare sul tuo tostapane).”

In buona sostanza la SteamOS 3.0 Recovery Image è dedicata unicamente ai possessori dello Steam Deck che necessitano di resettare completamente la console. Il file ISO è disponibile sul sito ufficiale di Valve. Dopo il download per eseguire il flash su una penna USB, o magari su una microSD, della recovery image basta affidarsi a tool come Rufus. Oppure se si utilizza una distribuzione Linux si può utilizzare il classico comando da shell “dd”. Ecco un esempio:

bzcat steamdeck-recovery-1.img.bz2 | dd if=/dev/stdin of=/dev/sdX oflag=sync status=progress bs=128Mp

Assicuriamoci ovviamente di sostituire la voce sdX con la posizione esatta della penna USB, come ad esempio “sdb1”. Tale valore è reperibile tramite il comando: