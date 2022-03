Una scheda di acquisizione a soli 7 euro? Che BOMBA!

E se ti dicessi che ti bastano soli 7 euro per portare a casa la tua scheda di acquisizione? No, non è una bufala. Su Amazon puoi trovare la scheda di acquisizione Y&H che ti consente di trasmettere le tue sessioni di gioco e anche molto di più con una semplicità disarmante, disponibile a soli 7 euro su Amazon fino ad esaurimento scorte.

Scheda di acquisizione Y&H: caratteristiche tecniche

La scheda ha un guscio realizzato completamente in metallo per la massima robustezza e affidabilità agevolando la dissipazione del calore. Da un lato presenta il tradizionale connettore USB 3.0 Type-A per il collegamento al computer, mentre dall’altro un ingresso HDMI. La scheda riesce a trasmettere un segnale Full HD a 60fps, ma in ingresso riesce ad accettare un segnale fino al 4K a 60Hz. Il dispositivo è ottimizzato per i maggiori software di streaming come OBS e XSplit, consentendoti di condividere le tue sessioni di gioco da qualsiasi dispositivo utilizzi. La scheda, infatti, è compatibile con Xbox, Play Station, Nintendo Switch e, naturalmente, PC. Da questo punto di vista è senza dubbio una soluzione estremamente versatile e semplice da utilizzare.

Tra le caratteristiche fondamentali, infatti, c’è la funzionalità plug and play che consente di usare la scheda senza alcuna installazione driver o software di terze parti. Il dispositivo è infatti compatibile con Windows, Mac OS e Linux. Come premesso non risulta utile solo per lo streaming dei giochi, ma ti permette, ad esempio, di utilizzare una fotocamera reflex o una action cam come webcam. La scheda è ottimizzata per i maggiori software di videoconferenza come Skype, Zoom o Microsoft Teams. Perfetta, quindi, anche per condividere con la classe i contenuti multimediali o per effettuare presentazioni in mancanza di un’uscita HDMI sul proprio laptop.

Grazie ad un notevole calo di prezzo, la scheda di acquisizione Y&H è disponibile su Amazon a soli 7,44 euro con spedizione Prime.